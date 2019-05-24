Kuzey Kore'ye göre ABD tutumunu değiştirmezse daha fazla nükleer diyalog yok

© REUTERS / Leah Millis Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinden sonuç çıkmadı

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA tarafından duyurulan açıklamada, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yapılan son görüşmenin de sonuçsuz kalmasından ABD sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, başarısızlığın altında yatan sebebin ABD’nin ‘keyfi ve sahtekâr tutumu’ olduğuna yönelik değerlendirmelerine yer verildi. ABD’nin ‘izlenmesi tamamen imkânsız bir yöntemde ısrar ettiği’ ifade edildi.

'DÜŞMANCA TAVRI ARTARSA TEPKİ DE SERTLEŞİR'

ABD’nin yeni bir yöntemle gelmemesi halinde Pyongyang’ın tutumunun ne olacağı ise şöyle ifade edildi; “Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti-ABD diyalogu asla devam ettirilmeyecek ve buna bağlı olarak nükleer konunun çözümü olasılığı daha umutsuz olacak.”

Açıklamada, “Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’ne yönelik düşmanca tavırlar ve güvensizlik arttıkça, buna tepki de o kadar sertleşecektir” denildi.

© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley ABD, 'uyardığı' Kuzey Kore'yle aynı gün kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Öte yandan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ya da Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton açıkça işaret edilerek eleştirilmedi.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI, SİLAH DENEMELERİ BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son bir yılda iki kez bir araya geldi. Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçmeye ikna etmeyi amaçlayan bu görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

Vietnam Hanoi’deki son görüşme, Trump'ın Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve işlenebilir nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören anlaşma teklifi üzerine çöktü.

© AFP 2019 / Saul LOEB Kuzey Kore'den ABD'ye el koyduğu gemi için iade çağrısı

Kuzey Kore’nin bu ay içinde pek çok kısa menzilli füze testi gerçekleştirmesi gerilimi bir kez daha tırmandırdı. Testler, bir yıldan uzun bir sürenin ardından tekrar başlatıldı.

GEMİ KRİZİNİN ARDINDAN GELDİ

Öte yandan KCNA tarafından yayımlanan açıklama, ABD'nin "uluslararası yaptırımları deldiği" gerekçesiyle Kuzey Kore'nin kömür taşıyan kargo gemisi Wise Honest’e el koymasıyla başlayan tartışmanın ardından geldi.

Kuzey Kore ‘menfur eylem’ dediği olay için Birleşmiş Milletler’den gerekli tedbirleri almasını istemişti.