Tayland Kralı darbeden sonra kurulan ilk parlamentoyu açtı

Tayland Dışişleri Bakanlığı'nın Büyük Salonu’nda düzenlenen açılış tören, ülkedeki tüm televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı.
Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ayağa kalkarak, kralı karşıladı. Kral da hükümetin ilk oturumunu kısa bir konuşma ile onurlandırdı. Kral konuşmasında, “2019’da parlamentonun ilk oturumunun açıldığını ilan ediyorum. Milletvekillerinden Tayland halkına dürüst, vicdani ve onurlu bir şekilde hizmet etmelerini istiyorum” dedi.
Vekil ve senatörler 24 ve 25 Mayıs'ta yeni başbakanı seçecekler. Tayland'da genel seçimler 24 Mart'ta yapılmıştı.
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