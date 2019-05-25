Trump yeni imparator için Japonya'da

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'ya gitti.

© AFP 2019 / YOSHIKAZU TSUNO Japon siyasetçilerden çağrı: İsimlerimizi geleneksel sırayla yazıp söyleyin

ABD Başkanı Trump, Uluslararası Tokyo Havalimanı’nda Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono tarafından karşılandı. Trump'a eşi melania Trump da eşlik etti.

Donald Trump’ın dört gün sürecek ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.

Başbakan Abe’nin de, Trump’ın ziyareti kapsamında imparatorluk sarayında bir akşam yemeği vereceği belirtildi.

Ayrıca, Trump’ın Japonya’da iş insanlarıyla görüşeceği belirtilirken; yarın Abe ile golf oynayıp, bir sumo turnuvasına katılması ve pazartesi günü de İmparator Naruhito ve yine Başbakan Shinzo Abe ile bir araya gelmesi bekleniyor.

© REUTERS / Imperial Household Agency of Japan Japonya'da bir dönemin sonu: İmparator Akihito tahtı bıraktı

Trump'in programı 28 Mayıs'ta son bulacak.

BOLTON'DAN KUZEY KORE YORUMU

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Tokyo’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemeleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

ABD’nin Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arındırma konusundaki pozisyonunun tutarlı olduğunu belirten Bolton, ülkesinin Kuzey Kore ile görüşmeleri devam ettirme konusunda hazır olduğunu da ifade etti.