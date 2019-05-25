Trump yeni imparator için Japonya'da

Donald Trump’ın dört gün sürecek ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.
Başbakan Abe’nin de, Trump’ın ziyareti kapsamında imparatorluk sarayında bir akşam yemeği vereceği belirtildi.
Ayrıca, Trump’ın Japonya’da iş insanlarıyla görüşeceği belirtilirken; yarın Abe ile golf oynayıp, bir sumo turnuvasına katılması ve pazartesi günü de İmparator Naruhito ve yine Başbakan Shinzo Abe ile bir araya gelmesi bekleniyor.
BOLTON'DAN KUZEY KORE YORUMU
Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Tokyo’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemeleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.
ABD’nin Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arındırma konusundaki pozisyonunun tutarlı olduğunu belirten Bolton, ülkesinin Kuzey Kore ile görüşmeleri devam ettirme konusunda hazır olduğunu da ifade etti.
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