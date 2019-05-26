Hong Kong'da Tiananmen olayları protesto edildi

'South China Morning Post' gazetesinin haberine göre, 2 binden fazla gösterici, 4 Haziran 1989'da başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda hükümete karşı gösterilerin 30'uncu yıl dönümünün yaklaşması dolayısıyla gösteri yaptı.

© Sputnik / Aleksey Druzhinin Çin ordusu Tiananmen Meydanı’na indi 7

Hong Kong’daki Wan Chai bölgesinden Sai Wan’da Pekin hükümetinin bölgedeki irtibat ofisinin bulunduğu noktaya kadar yapılan yürüyüşte siyah tişört giyilerek sarı şemsiyeler taşındı.

Göstericiler, "Halk unutmayacak. Demokrasi aktivistlerini serbest bırak. 4 Haziran protestosunu temize çıkar. Tek parti iktidarına son ver. Demokratik bir Çin inşa et." sloganları attı.

Protestocular, Hong Kong yerel hükümetinin yasalaştırmaya hazırlandığı, kaçakçıların Çin anakarasına iadesi kanununun temel özgürlük haklarını kısıtladığından şikayet ederek, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor’u Pekin hükümetinin "kuklası" olmakla suçladı.

İade kanununun haziran ortasında yerel meclisin onayından geçmesi bekleniyor. Düzenleme, Hong Kong’ta halkın kendini güvende hissetmeyeceği ortam yaratacağı nedeniyle eleştirilirken bölgenin uluslararası alandaki imajını zedeleyeceği yorumları yapılıyor.