Trump'ın Japonya temasları: İmparator ile görüştü, İran ve Kuzey Kore'ye mesaj verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi. Trump’ın gündeminde İran ve Kuzey Kore vardı.

© AP Photo / Evan Vucci Trump yeni imparator için Japonya'da

Dört günlük resmi ziyaret için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Trump, İmparatorluk Sarayı'nın avlusunda düzenlenen karşılama töreninde Japon İmparator Naruhito ile kırmızı halı üzerinde yürüdü.

İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile fotoğraf çektiren Donald Trump ve eşi Melania Trump, birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.

İMPARATORLA GÖRÜŞEN İLK DEVLET LİDERİ

Trump, İmparator Naruhito ile 1 Mayıs'ta tahta çıktığından bu yana bir araya gelen ilk devlet lideri oldu. Trump yeni imparator ile görüşmenin ‘büyük bir onur’ olduğunu dile getirdi.

Basın mensuplarının karşısına geçen Trump’ın gündeminde İran, Kuzey Kore ve askeri işbirliği vardı.

Trump, Japonya’nın ABD’den 105 adet F-35 alacağını duyurdu. Bu alımın gerçekleşmesi halinde Japonya, ABD müttefikleri içinde en geniş F35 filosuna sahip ülke olacak.

‘İRAN’DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAYIŞINDA DEĞİLİZ’

İran ile artan gerilime de değinen Trump, ülkede bir rejim değişikliği arayışı içinde olmadığını söyledi.

Tahran'la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü belirten Trump, “İran’dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum” dedi.

‘KIM ZEKİ BİR ADAM, NÜKLEERDEN VAZGEÇMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR’

Kuzey Kore ile sonuçsuz kalan nükleer görüşmelere de değinenDonald Trump, Kim Jong-un’un ‘oldukça zeki’ bir lider olduğunu ve nükleer silah geliştirmeye son vermesi gerektiğini bildiğini savundu.

Trump, “(Kim) Nükleerin sonunda sadece kötü şeyler olabileceğini biliyor. O, bir hayli zeki bir adam, gayet iyi anlıyor” diye konuştu.

BAŞBAKAN ABE İLE DE GÖRÜŞTÜ

Donald Trump Japonya temasları kapsamında ayrıca Başbakan Şinzo Abe ile de Akasaka Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, "(ABD-Japonya arasındaki) Ticaret dengesizliği üzerinde çalışıyoruz" dedi.

© REUTERS / POOL ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

İran konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Trump, "Kimse korkunç şeylerin olduğunu görmek istemez, özellikle de ben" ifadesini kullandı. Abe'nin ‘İran ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu’ ifade eden Trump, "İran'ın görüşmek isteyeceğine inanıyorum ve eğer görüşmek isterlerse görüşürüz" diye konuştu.

Trump, ayrıca, Abe ile uzay araştırmalarında işbirliği yapmak konusunda mutabık olduklarını dile getirdi.

Başbakan Abe de Trump’ın Japonya’yı ziyareti ile iki ülke arasındaki bağın sağlamlaştığını söyledi.

Ayrıntı vermeyen ancak birtakım konularda ABD ile el ele yürümekten bahseden Abe, Japonya'nın, ABD'nin bazı eyaletlerinde yeni yatırımlar yapacağını ifade etti.

GOLF SELFİESİ

Japonya'da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa dönemini kutlamak üzere dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, dün Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve profesyonel golfçü Isao Aoki ile Tokyo'da golf oynadı.

​SUMO RİNGİNE ÇIKTI

Donald Trump ayrıca Ryogoku Kokigikan salonunda yapılan Japonya'nın geleneksel sporlarından sumo güreşi şampiyonasını izledi.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ABD Başkanı Donald Trump Japonya'da sumo karşılaşması izledi, kupayı sunmak içn terlikle ringe çıktı.

Geleneklere göre yerde oturulması gerekirken, Trump ve Abe için salona sandalyelerin getirilmesi dikkat çekti.

Bir sumo karşılaşmasına katılan ilk ABD Başkanı olan Trump, karşılaşmanın sonunda terlik giyerek ringe de çıktı. Trump, 137 cm boyunda ve 30 kilo ağırlığındaki kupayı karşılaşmanın galibi Adanoyama'ya sundu.