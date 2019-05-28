Japonya'da otobüs bekleyen öğrencilere bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

50'li yaşlarında olduğu tespit edilen adam saldırının ardından bıçağı kendi boynuna sapladı ve kısa süre sonra tutuklandı.
Saldırgan tutuklandıktan bir süre sonra ölürken yaralanan ilkokul öğrencilerinden iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda çoğu yerel Katolik okulunda okuyan 16 kız öğrenci yaralandı.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
ABE: YÜREK PARÇALAYICI
Başbakan Şinzo Abe, saldırıyı ‘yürek parçalayıcı’ olarak niteledi.
Abe, “Küçük çocukların kurban olduğu bu saldırı bir hayli üzücü. Çocukların güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri alacağız” dedi.
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