Japonya'da otobüs bekleyen öğrencilere bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Japonya'nın Kawasaki kentinde eli bıçaklı bir adamın ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırısında iki çocuk yaşamını yitirdi, en az 16 kişi yaralandı. Saldırgan ise intihar etti.

© AP Photo / 20th Century Fox Paris'te 30 santimlik bileklik bıçağı takan kişi yakalandı, 'Assassin’s Creed cosplay'i' dedi

Japon NHK televizyonunun haberine göre, iki elinde bıçak olan bir adam başkent Tokyo yakınlarındaki endüstri kenti Kawasaki'de bir durakta otobüs bekleyen bir grup ilkokul öğrencisine saldırdı.

50'li yaşlarında olduğu tespit edilen adam saldırının ardından bıçağı kendi boynuna sapladı ve kısa süre sonra tutuklandı.

Saldırgan tutuklandıktan bir süre sonra ölürken yaralanan ilkokul öğrencilerinden iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda çoğu yerel Katolik okulunda okuyan 16 kız öğrenci yaralandı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

ABE: YÜREK PARÇALAYICI

Başbakan Şinzo Abe, saldırıyı ‘yürek parçalayıcı’ olarak niteledi.

Abe, “Küçük çocukların kurban olduğu bu saldırı bir hayli üzücü. Çocukların güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri alacağız” dedi.