Çin'de 'dünyanın ilk albino pandası' görüntülendi

Bilim insanları, görüntülenen pandanın albino olduğunu, bu yüzden tamamen beyaz tüylere ve kırmızı gözlere sahip olduğunu açıkladı.
Wolong Doğa Koruma Alanı hayvanın "güçlü olduğunu" ve albino olmasının normal fonksiyonlarını etkilemediğini açıkladı.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, pandanın ‘güçlü olduğu ve albino olmasının normal fonksiyonlarını etkilemediği’ belirtildi.
Sadece görüntüden hayvanın cinsiyeti anlaşılamazken, pandanın bir ya da iki yaşında olduğu kaydedildi.
ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR
Doğa Koruma Alanı yetkilileri albino pandanın gelişimini daha yakından takip edebilmek için ilave kameralar yerleştirileceğini duyurdu. Pandanın yavrulayacağı umudunu taşıyan bilim insanları, “Bir sonraki nesli de yakalayabilirsek bu araştırma daha da değerli hale gelecek” dedi.
Albino, göz, cilt ve saç rengini veren melanin pigmentinin yokluğundan ya da az olamsından kaynaklanan genetik bir durum olarak açıklanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)