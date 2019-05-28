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12:57 28 Mayıs 2019
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    Filipinler'de öğrencilerin mezun olabilmek için 10 ağaç dikmeleri gerekecek

    © REUTERS / Eloisa Lopez
    Asya & Pasifik
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    Filipinler'de yeni çıkarılan bir yasaya göre, öğrencilerin mezun olabilmeleri için 10 ağaç dikmeleri gerekecek.

    © AFP 2019 / JAY DIRECTO
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    Filipinler'deki yeni yasaya göre, mezuniyet durumunda olan lise ve üniversite öğrencilerine mezun olabilmek için 10 ağaç dikme şartı koşuldu. 

    Yasanın düzgün bir şekilde uygulanması durumunda, Filipinler'de her yıl 175 milyon yeni ağaç dikilmiş olacak. Bu rakam aynı zamanda her kuşakta 525 milyar ağaç dikilmesi anlamına gelecek. 

    Independent'ta yer alan habere göre, yasanın savunucuları, yasanın uygun şekilde uyulması halinde bir kuşakta 525 milyar ağaç dikildiğine neden olabileceğini söylüyorlar.

    Çıkarılan yasanın mimarı Magdalo Partisi temsilcisi Gary Alejano, yasayla ilgili olarak "Her yıl üniversiteden mezun olan yaklaşık 500 bin kişi, bu girişimin uygun şekilde hayata geçirilmesi halinde, her yıl en az 175 milyon yeni ağaç dikilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı. 

    'DİKİM YAPILACAK ALANLARA UYGUN YERLİ TÜRLER SEÇİLECEK'

    CNN Filipinler'in aktardığına göre ise, ağaçlar mangrovlara, mevcut ormanlara, bazı koruma alanlarına, askeri bölgelere, terk edilmiş maden alanlarına ve seçilmiş kent alanlarına dikilecek.

    Hükümet de dikilen ağaçların dikim için seçilen alanlara uygun yerli türlerden seçileceğini açıkladı. 

    © AP Photo / Aaron Favila
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    Filipinler Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Eğitim Komisyonu bir aray gelerek yasanın ayrıntılarını düzenleyecek.

    Filipinler, 20 yüzyılda yüzde 70'ten yüzde 20'ye inen yeşil alanlarıyla dünyada doğasına en çok zarar veren ülkelerden biri.

    birlikte bir araya gelerek tasarıya uygunluk sağlayacak.

    Yasadışı ağaç kesimi ülke için bir sorun olmaya devam ediyor ve bazı bölgelerde meydana gelen ağaç eksikliği nedeniyle sel ve toprak kayması gibi doğal felaketler riski artmış durumda.

    Etiketler:
    mezuniyet, eğitim, yeşil alan, Ağaç, Filipinler Yüksek Eğitim Komisyonu, Filipinler Eğitim Bakanlığı, CNN Filipinler, Filipinler
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