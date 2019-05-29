Everest'te dağcı ölümleri: 'İnsanlar cesetleri çiğneyerek ilerliyordu'

23 Mayıs sabahı zirveden önceki son aşama olan Hillary Step'e çıkan Kanadalı film yapımcısı Elia Saikaly, günün ilk ışıklarında bir dağcının cansız bedeniyle karşılaştıklarını, 'böyle bir yükseklikte başka çareleri olmadığı için ekibiyle birlikte tırmanmaya devam ettiklerini' söyledi.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre Saikaly, Instagram'da tırmanışın son saatlerini "Yukarıda gördüklerime inanamadım. Ölüm. Kaos. Sıra sıra insanlar ve 4. Kamp'taki çadırlarda ölüler. Geri çevirmeye çalıştığım insanlar da sonunda öldü. Sürüklenerek indirilen insanlar vardı. Cesetleri çiğniyorlardı. Zirve gecemizde sansasyonel haberlerde okuduğunuz her şeyi yaşadık" diye anlattı.
'DENEYİMSİZ DAĞCILAR ZİRVE YOLUNDA'
Bu yılki tırmanma sezonu kayıtlara en fazla ölümün yaşandığı dördüncü dönem olarak geçti. Dağcılara göre bunun nedeni hava koşulları, deneyimsiz dağcıların sayısının fazlalığı ve Nepal Hükümeti'nin normalden daha fazla tırmanış izni vermesi.
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The all powerful team of Arab women who successfully summited Mt. Everest. . Amidst all of the sensation and controversy of May 22nd and 23rd, these incredible women made climbing to the summit of Everest look easy. They powered past dozens and dozens of climbers in the dark, faced the unimaginable, in sub-zero temperatures, at 8848m, with the utmost grace and style. . From left to right we have Joyce Azzam who became the first Lebanese woman to complete the seven summits. . Nelly Attar, who became the second Lebanese woman to summit Mt. Everest. . Nadhira Alharthy, the first Omani woman to stand on top of the world. . Mona Shahab, the second Saudi Arabian woman to climb Mt. Everest. . And me, documenting it all, with my Everest summit number three, with my late Father Francois Saikaly who we lost far too early last July. Born and raised in Lebanon, son of Elia Saikaly Sr., he was always so proud of all that I set my mind and heart to. So this one's for you Dad. . @alharthynoor @joyceazzam7s @nellyattar @monakshahab - You're pioneers of all that is possible and role models for all of the dreamers out there who dream the wildest of dreams. Looking forward to sharing your stories in 'The Dream of Everest' documentary. . . #Everest #summitclimb #8848 #topoftheworld #nepal #everest2019 #himalayas #earth #adventure #explore #travel #thedreamofeverest #Lebanon #Oman #SaudiArabia #Canada #Nepal #Khumbu #Hijab #eliasaikaly #arabsxeverest2019 #shemovesmountains @mbc1 @natgeoabudhabi @discovery @questarabiya @futuretvlebanon @lbcilebanon @mtvlebanon @oman.news
Buna ek olarak tırmanan her kişinin yanında bir şerpa adıyla bilinen yerel kılavuzlar olması zorunluluğu, zirve yolculuğunu kalabalıklaştırdı. 820 kişi birden zirve yolculuğuna çıktı.
Saikaly, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine "Fazladan 200 kişi zirve yolundaydı. Bir dağcının cesedine rastladım. Ceset, iki ipin arasındaki bir noktaya sabitlenmişti. Zirveye tırmanan her bir kişi o insanın cesedine basmak zorunda kaldı" dedi. Saikaly şöyle devam etti:
"Dağcı olmayan; daha önce hiç 8,000 metreye çıkmayan ve deniz seviyesinde yaşayan insanlar için oradaki koşulları anlamak zor. Everest'tesiniz, ölüm bölgesindesiniz. Aynı kaderi paylaşabileceğinizin farkına varıyorsunuz. Ama sizi yukarı çeken kuyrukta yapabileceğiniz bir şey yok. Yolunuza devam etmekten başka şansınız yok."
Zirveye ulaşmayı başaran Chad Gaston adlı başka bir dağcı da yaşadıklarını şöyle anlattı:
'MUMYA GİBİ SARMIŞLARDI'
"Bir dağcıyı mumya gibi sarmışlardı. Adam hiç kıpırdamıyordu. Bir daha gözlerini hiç açmadı. Biraz daha yukarıda bükülmüş vaziyette, göğsünü tutan bir kişi daha gördüm. Biraz bekledim. Kıpırdamadığını görünce yanına gittim. Oksijen maskesinde sorun yoktu ama nefes almakta zorlandığını söyledi. Yüzü bembeyazdı ve titriyordu. O gece dağda öldüğünü duydum."
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