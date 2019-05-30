Nazarbayev, Putin'i 'Elbaşı Nişanı' ile ödüllendirdi

Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Devlet Başkanları Toplantısı için Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a giden Putin, Nazarbayev'le görüştü.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Devlet başkanlığından ayrılan Nazarbayev, ömür boyu ulusal lider olarak göreve devam edecek

Nazarbayev, "Siz, ben ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, beş yıl önce Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurduk. Bu fikri 25 yıl önce Moskova Devlet Üniversitesi'nde dile getirmiştim. Çok zaman geçti ancak fikri güzeldi ki, hayata geçirildi" dedi.

Kendisine AYEK Onursal Başkanı statüsü verme önerisinden dolayı Putin'e teşekkür eden Nazarbayev, işbirliğinin geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Putin'i 'Elbaşı Nişanı' ile ödüllendirdi.

PUTİN DE TEŞEKKÜR ETTİ

Putin de, Nazarbayev'e Rusya ile Kazakistan arasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Rus lider, yeni görevinde Nazarbayev ile hem ikili hem de çok uluslu işbirliği açısından daha birçok şey yapacaklarını kaydetti.