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10:44 30 Mayıs 2019
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    Malezya Başbakanı Mahathir'den ‘yeni dünya düzeni’ çağrısı: Filler tepişince altta ne varsa onlar da eziliyor

    © AP Photo / Eugene Hoshiko
    Asya & Pasifik
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    Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi için yeni bir dünya düzeni çağrısında bulundu. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına değinen Mahathir, “Bu çatışmanın içinde olmadığımız halde bizler etkileniyoruz. Filler tepişince altta ne varsa onlar da eziliyor" dedi.

    Mahathir Muhammed
    © AFP 2019 / FRED DUFOUR
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    Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen ‘Asya'nın Geleceği’ konferansında konuşan Mahathir, dünya genelinde yaşanan çatışma, iç savaş ve milletler arası problemlere değindi.

    Mahathir, sorunları çatışma ve savaşla çözmeyi planlayan mevcut düzenlerin ilkel olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki genel durumun istikrarlı olmadığını görüyoruz. Her bölgede bir sorun var, Latin Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da ve Ortadoğu'da" şeklinde konuştu.

    ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına değinen Mahathir, "Bu rekabet dünyaya hiçbir şekilde iyilik getirmiyor. Bu çatışmanın içinde olmadığımız halde bizler etkileniyoruz. Filler tepişince altta ne varsa onlar da eziliyor" dedi.

    ABD’nin teknolojide her zaman zirvede olmayı beklememesi, güçlü Çin’le bir anlaşmaya varmak için ülkelerin konuşması gerektiğini söyleyen Mahathir, ABD’nin kara listeye aldığı Çinli telekomünikasyon devi Huawei'den yana tavır aldı.

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    ‘Huawei’nin teknolojisini kullanabildikleri kadar kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Mahathir, 'Çinli şirketin ABD teknolojisi karşısında muazzam bir ilerleme elde ettiğini’ belirtti.

    Mahathir, “ABD'nin sonsuza dek dünyadaki en iyi teknolojiye sahip olan en büyük ülke olamayacağını kabul etmek zorundayız" diye ekledi.

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    © AFP 2019 / Adem Altan
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    Mahathir, "Yeni bir düzene ihtiyacımız var. Çünkü mevcut birtakım düzenler iflas etmiş görünüyor. Bu sistemler başarısız oldu, çünkü bizler hala ilkel ve nispeten uygarlaşmamış haldeyiz" ifadesini kullandı.

    Uluslararası ekonomideki sorunlar hakkında da konuşan Mahathir, mevcut döviz ticaretinin manipülatif olduğunun altını çizdi ve "Doğu Asya ülkeleri arasındaki ithalat ve ihracat faaliyetlerini değerlendirmek için altın kullanılabilir" dedi.

    Mahathir, ABD'nin bazı ülkelerin ekonomilerini etkilemesi hakkında ise "ABD, bir ülkeyi kötü olarak nitelendirip o ülkede yatırım yapmak isteyenleri etki altına almaya çok meraklı. Bu şekilde demokratik olamazsınız. Kararı tek bir güç veremez" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Döviz, Çin, ABD, Ortadoğu, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Asya'nın Geleceği, Tokyo, Japonya, Mahathir Muhammed, Malezya
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