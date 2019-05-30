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    Ticaret savaşında gerilim yükseliyor: Yapabileceklerimiz konusunda ABD'yi uyarıyoruz, demedi demeyin

    © REUTERS / Jason Lee
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (63)
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    Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Hanhui, ABD'nin 'açık bir ekonomik terörizm' uyguladığını söyleyerek ticaret savaşından korkmadıklarını söyledi. Halkın Günlüğü'nde yayınlanan bir makalede ise, "Çin'in kendi gelişimini ve çıkarlarını korumak için yapabilecekleri konusunda ABD'yi uyarıyoruz. Demedi demeyin" ifadeleri kullanıldı.

    Secretary of State Mike Pompeo answers a question during a news conference on Tuesday, March 26, 2019, at the Department of State in Washington
    © AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
    Pompeo: Çin, ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor
    Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Hanhui, devlet başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyareti öncesinde yaptığı basın toplantısında ABD'nin Çin'e yönelik ekonomik hamlelerine değindi. 

    ABD'nin Çin'e yönelik hamlelerinin 'açık bir ekonomik terörizm' olduğunu söyleyen Zhang, "Ticaret savaşına karşıyız, ancak ondan korkmuyoruz" dedi. 

    "Önceden planlanmış bu ticari çatışma açık bir ekonomik terörizm, ekonomik şovenizm ve ekonomik zorbalıktır" diyen Zhang, Çin'in ekonomik yaptırımlar uygulanmasına karşı olduğunu vurguladı ve "Ticaret savaşnda kazanan yoktur. Bu ticaret çatışmasının aynı zamanda küresel ekonominin gelişmesi ve canlanması üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı. 

    Bu arada, Çin Komünist Partisi de, iki ülke arasında uzun süre devam edeceği öngörülen bu çatışma ortamında yurtsever söylemlerini artırdı. 

    Çin'in İngilizce yayın yapan resmi organlarından Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) kurucusu, önce sosyal medya üzerinden tartıştığı bir Fox Business Network sunucusuyla tartışma düzenledi. 

    Tartışma, CGTN'den Liu Şin ile Business'ten Trish Regan arasında gerçekleşti. 

    Tartışma sırasında Liu, kendisine "Burada olduğun için minnettarım" diyen Regan'ı Çin'e davet etti ve "Sana etrafı göstereyim" ifadelerini kullandı. 

    Çin'in resmi haber ajanslarından Halkın Günlüğü'nde yayınlanan bir yazıda da, "Çin'in kendi gelişimini ve çıkarlarını korumak için yapabilecekleri konusunda ABD'yi uyarıyoruz. Demedi demeyin" ifadelerine yer verildi.

    ÇİN'İN 'NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ' KARTI

    Twitter
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    Ticaret savaşında ABD genellikle yaptırım uygulayan taraf olarak görünse de, bu savaşta Çin'in elinde önemli bir koz bulunuyor: nadir toprak elementleri. 

    ABD'nin nadir toprak elementleri ithalatının yüzde 80'inden fazlasını Çin'den yaptığı düşünüldüğünde, dünyadaki nadir toprak elementlerinin yüzde 95'inde fazlasını elinde tutan Çin'in elinde bu anlamda büykü bir koz bulunuyor. 

    Nadir toprak elementleri, temiz enerji ve ileri teknoloji üretiminde kritik bir öneme sahip. 

    Kendiiyle yapılan bir röportajda konuyla ilgili görüşleri sorulan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, ABD'nin nadir toprak elementleri konusunda 'mevcut kurallar altında on yıllardır kaybettiğini' söyledi ve Trump'ın hedeflerinden bir diğerinin de Çin'in bu konuda geri adım atmasını sağlamak olduğunu açıkladı. 

    'ÇKP İSTERSE HUAWEİ BİLGİ SAĞLAR'

    Huawei'ye yönelik yaptırımlar konusunda da konuşan Pompeo, şirketle Çin Komünist Partisi (ÇKP) arasında 'derin bir bağ' olduğunu iddia etti:

    "Çin Komünist Partisi, Huawei'nin sahip olduğu teknolojiden bilgi almak istemesi durumunda Huawei bu bilgiyi neredeyse kesinlikle sağlar, durum budur."

    Huawei ise, ABD'li yetkililerce ortaya atılan iddiaları reddediyor ve şirketle Çin Komünist Partisi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu reddediyor.

    Çin Halk Kurtuluş Ordusu
    © AFP 2019 /
    Çin Komünist Partisi'nden Ticaret Savaşı paylaşımı: Savaş, istediğin zaman
    Öte yandan, ABD'nin Rusya'ya yönelik eleştiri ve yaptırımlarıyla birlikte düşünüldüğünde, Rusya ile Çin'in yakınlaşması da ticaret savaşının yeni bir evreye girme ihtimalini ortaya koyuyor. 

    Basın toplantısında konuyla ilgili konuşan bakan yardımcısı Zhang, Çin ve Rusya’nın ticaret savaşında çıkarlarının ortak olduğunu ve iki ülkenin geniş bir uzlaşma içerisinde olduğunu vurguladı. 

    'ÇİN İLE RUSYA EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİNİ KESİNLİKLE GÜÇLENDİRECEK'

    Çin - Rusya ilişkilerine değinan Zhang şunları söyledi: 

    "Çin ve Rusya, ekonomik ve ticari yatırımlar gibi çeşitli alanlarda işbirliği de dahil olmak üzere ekonomik ve ticari işbirliğini kesinlikle güçlendirecek. Yapmamız gerekeni yapacağız ve çeşitli dış müdahalelere kesinlikle cevap vereceğiz, ekonomilerimizi geliştireceğiz ve iki halkın yaşam standartlarını sürekli iyileştireceğiz."

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (63)
    Etiketler:
    açıklama, Rusya, Çin Dışişleri Bakanlığı, Halkın Günlüğü gazetesi, Mike Pompeo, ABD - Çin Ticaret Savaşı, ABD, Çin
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