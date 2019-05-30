Tayland’ın cunta liderinden ironik öneri: Hayvan Çiftliği'ni okuyun, önemli hayat dersleri var

Tayland’da 2014 askeri darbesinin ardından başbakanlık koltuğuna oturan Prayut Çan-oça’nın George Orwell'in ünlü distopya eseri ‘Hayvan Çiftliği’nin Tayland versiyonunu okumayı önerdiği belirtildi. Orwell'in bir diğer ünlü eseri 1984, cunta karşıtı protestoların sembolüydü.

© REUTERS / Dailynews Tayland Başbakanı gazetecilerin önüne karton maketini koydu: Bu arkadaşa sorun

Tayland Hükümet Sözcü Vekili Werachon Sukondhapatipak, Başbakan Prayut Çan-oça’nın ‘Hayvan Çiftliği’ni önerdiğini çünkü kitabın hayatla ilgili önemli dersler verdiğini söyledi.

TAYLANDLILAR PROTESTOLARDA ORWELL OKUYORDU

Başbakanın ‘ironik’ önerisi, Tayland'daki cunta yönetimini protesto edenlerin, durumlarını Orwell’in bir başka distopik eseri olan ‘1984’e benzetmesini akıllara getirdi. Yönetimi eleştiren Taylandlılar protesto için kamuya açık mekânlarda bu kitabı okuyordu.

© AP Photo / Sakchai Lalit George Orwell'in ünlü distopya eseri ‘Hayvan Çiftliği’nin Tayland versiyonu

SOSYAL MEDYA: DİKTATÖRLÜĞÜ ELEŞTİRİYOR, FAKINDA MISINIZ?

Başbakanın önerisi sosyal medyada da gündem yarattı.

Bir kullanıcı, “Başbakan farkında olmayabilir ancak kitap temelde diktatörlüğü eleştiriyor” dedi. Başka bir kullanıcı da, “Şu anda halkın okumasını istediğiniz kitabın bu olduğundan emin misiniz?” diye sordu.

İngiliz yazar George Orwell'in siyasi hiciv tarzındaki distopya eseri ‘Hayvan Çiftliği’nde totalitarizm, kölelik gibi kavramlar hayvanlar üzerinden anlatılıyor. Kısa öyküde, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası gibi rejimler mizahi bir dille eleştiriliyor.

SEÇİMLER BİTTİ, HÜKÜMETİ KURMASI BEKLENİYOR

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından düzenlenen ilk parlamento seçimleri için halk 24 Mart’ta sandık başına gitmişti.

© REUTERS / Athit Perawongmetha Tayland darbeden 5 yıl sonra genel seçime gitti

Seçimlerinin resmi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından milletvekillerinden oluşan Temsilciler Meclisi, 24 Mayıs’ta düzenlenen resmi açılışla faaliyete başladı.

Mecliste 115 sandalye kazanan mevcut Başbakan Prayut'un liderliğindeki cunta partisi Palang Pracharath’ın hükümeti kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

136 sandalye elde eden eski Başbakan Taksin Şinavatra ile bağlantılı cunta muhalifi Pheu Thai Partisi ve 80 milletvekili bulunan bir diğer cunta muhalifi İleri Gelecek partisinin ise hükümeti kuracak çoğunluğu bulunmuyor.

Meclise giren 11 küçük siyasi partinin, geçen hafta General Prayut'un başbakanlığına destek vereceğini açıklaması üzerine Prayut'un, temsilciler meclisi ve senatoda yapılacak başbakanlık oylamasında istediği çoğunluğu elde edebileceği belirtiliyor.