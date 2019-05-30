Kanada'nın çöplerini geri götürecek gemi Filipinler'e ulaştı

Eisma, çöplerin bu gece gemiye yüklenmeye başlanacağını ve daha sonra Kanada'ya doğru yola çıkacağını ifade ederek, "Dünyaya, çantada keklik olmadığımız şeklinde mesaj gönderdiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Bu durumu memnuniyetle karşılayan çevre aktivistleri, Subic Koyu'ndan küçük bir tekneyle denize açılarak, "Filipinler çöp boşaltma yeri değildir" yazılı pankart açtı.
Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, 22 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, yetkililere, çöpün Kanada'ya taşınması için özel bir nakliyat şirketi aramaları talimatını verdiğini belirtmişti.
Çöp nakliyat masrafının Filipinler tarafından üstlenileceğini bildiren Panelo, Kanada'nın kabul etmemesi halinde çöplerin, ülke kara sularına bırakılacağını söylemişti.
Filipinler'de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada'ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı.
Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)