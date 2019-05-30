Kanada'nın çöplerini geri götürecek gemi Filipinler'e ulaştı

© AFP 2019 / NADINE LUCAS Çöp savaşında ikinci devre: Kanada çöplerini geri almayı kabul etti, Filipinler süre verdi

Filipinler'in kuzeyindeki Subic Koyu bölge yöneticisi Wilma Eisma, kargo gemisinin, 69 konteyner Kanada çöpünü toplamak ve geri götürmek için limana yanaştığını belirtti.

Eisma, çöplerin bu gece gemiye yüklenmeye başlanacağını ve daha sonra Kanada'ya doğru yola çıkacağını ifade ederek, "Dünyaya, çantada keklik olmadığımız şeklinde mesaj gönderdiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumu memnuniyetle karşılayan çevre aktivistleri, Subic Koyu'ndan küçük bir tekneyle denize açılarak, "Filipinler çöp boşaltma yeri değildir" yazılı pankart açtı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, 22 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, yetkililere, çöpün Kanada'ya taşınması için özel bir nakliyat şirketi aramaları talimatını verdiğini belirtmişti.

Çöp nakliyat masrafının Filipinler tarafından üstlenileceğini bildiren Panelo, Kanada'nın kabul etmemesi halinde çöplerin, ülke kara sularına bırakılacağını söylemişti.

© AP Photo / Aaron Favila Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Kanada bize çöplük gibi davranamaz

Kanada'dan Filipinler'e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı.

Filipinler'de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada'ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı.

Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.