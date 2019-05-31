Aylar süren diplomatik savaşta son: Filipinler çöplerini Kanada'ya geri gönderdi

© AP Photo / Bullit Marquez Filipinler'den Kanada'ya son ihtar: Çöplerinizi almazsanız karasularınıza bırakacağız

Aylar süren diplomatik savaşın ardından Filipinler, tonlarca çöpü Kanada’ya geri gönderdi.

Başkent Manila’nın kuzeyindeki Subic Körfezi’nden kalkan bir kargo gemisine yüklenen 1500 ton ağırlığındaki 69 konteyner dolusu çöp Kanada’ya gönderilmek üzere yola çıktı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr., geminin limandan ayrıldığını ana dair bir videoyu Twitter hesabından paylaştı ve esprili bir dille “Byee… Ağlıyorum. Özleyeceğim. Neyse” diye yazdı.

I’m crying. I’m gonna miss it so. Never mind. Another Filipino will find a way to import another batch. Boohoohoo. pic.twitter.com/RkdmhHPSdC — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) 31 Mayıs 2019

​Kanada’nın nakliyat ve çöplerin imhasına dair masrafları üstleneceği belirtildi.

Çöplerin haziran sonuna kadar Vancouver’a varması bekleniyor. Konteynerler burada çöpten enerji üreten bir merkeze götürülecek.

SAVAŞLA TEHDİT ETTİ, ELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ

Kanada’nın çöplerini geri alma konusundaki geciktirici tavrından bıkan Filipinler, özel bir nakliye şirketiyle anlaşacaklarını ve çöpleri Kanada karasularına bırakacaklarını açıklamıştı.

Kanada merkezli özel bir şirket, 2013-2014 yılları arasında Manila limanına toplam 2450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bırakmıştı.

Konteynerlerin üzerinde ‘geri dönüştürülecek plastikler’ yazıyordu ancak Filipinli yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucu çöplerin geri dönüştürülemeyeceği anlaşılmıştı.

Kanada’nın çöpünü geri almamasına pek çok kez tepki gösteren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’yı ‘savaş açmakla’ tehdit etmişti.

Son olarak çöplerini geri alması için Kanada’ya 15 Mayıs’a kadar süre tanıyan Filipinler, en son bu sürenin dolmasının ardından büyükelçisini geri çekmişti.

© REUTERS / HANDOUT Filipinler'in başkenti Manila’nın kuzeyindeki Subic Körfezi’nden kalkan bir kargo gemisine yüklenen 1500 ton ağırlığındaki 69 konteyner dolusu çöp Kanada’ya gönderilmek üzere yola çıktı.

MALEZYA DA İSYAN ETTİ

© REUTERS / Lai Seng Sin Gelişmiş ülkelere karşı açılan 'çöp savaşına' Malezya da katıldı: 3 bin ton plastik atık geldiği yere gönderilecek

Gelişmiş ve zengin ülkelerin, çöplerini gelişmekte olan ülkelere göndermesi uzun bir süredir sorun yaşanmasına neden oluyor. Geçen yıl Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkeleri bu uygulamaya yasak getirmişti.

Bu konuda isyan bayrağını çeken son ülke olan Malezya, geçen gün 3 bin ton plastik atığı geldikleri yerlere geri göndereceklerini açıklamıştı.

BM'nin plastik kirliliğini azaltmaya yönelik yasal bağlayıcılığı olan paktını, ABD hariç hemen her ülke imzaladı. 187 ülke, ‘Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi'ne plastiğin eklenmesini kabul etti.