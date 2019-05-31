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16:22 31 Mayıs 2019
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    Güney Kore basını: Kuzey Kore ABD ile sonuçsuz zirvenin ardından özel temsilciyi infaz etti 

    © REUTERS / KCNA
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore ile ilgili zaman zaman hayal gücü sınırlarını sınırları zorlayan ‘infaz’ iddialarına bir yenisi daha eklendi. Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, başarısızlıkla sonuçlanan nükleer görüşmelerinin ardından ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol ile dört yetkiliyi idam ettirdiğini öne sürdü.

    Donald Trump- Kim Jong-un
    © REUTERS / Leah Millis
    Kuzey Kore'ye göre ABD tutumunu değiştirmezse daha fazla nükleer diyalog yok
    Güney Kore gazetesi iddiasını, adını vermediği ancak konuyla ilgili bilgisi olduğunu söylediği bir kaynağa dayandırdı.

    İddiaya göre Kim, ajan olarak suçladığı özel temsilciyi dışişleri bakanlığında çalışan dört yetkili ile Pyongyang'a yakın Mirim Havaalanı'nda infaz ettirdi. Gazeteye göre infaz, ABD ile yapılan görüşmeden bir ay sonra martta gerçekleştirildi.

    MAVİ SARAY: DOĞRULANMAMIŞ, YORUM YAPAMAYIZ

    Güney Kore Birleştirme Bakanlığı konuyla ilgili konuşmayı reddederken, başkanlık makamı Mavi Saray ise ‘doğrulanmamış raporlar üzerinden yorum yapmanın uygunsuz olduğunu’ belirtti.

    Reuters’a konuşan diplomatik bir kaynak ise, söz konusu beş kişinin idam edildiğine dair bir kanıt olmadığını ancak çalışma kampına gönderilmiş olabileceklerini söyledi.

    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu temsilcisi Kim Hyok Chol

    GÖRÜŞMELER NEDEN ÇÖKTÜ?

    Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un
    © Sputnik / Iliya Pitalev
    'Kim göreve geldiğinden beri 70 kişiyi idam etti'
    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son bir yılda iki kez bir araya geldi. Kuzey Kore’yi  nükleer programından vazgeçmeye ikna etmeyi amaçlayan bu görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

    Vietnam Hanoi’dek 26-27 Şubat’ta yapılan son görüşme, Trump'ın Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve işlenebilir nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören anlaşma teklifi üzerine çöktü.

    Kim Jong-un
    © REUTERS / KCNA
    'Kuzey Kore başbakan yardımcısı idam edildi' iddiası
    Kuzey Kore, ABD ile çıkmaza giren nükleer görüşmelerin ‘Washington yeni bir yaklaşım benimsemediği müddetçe’ devam ettirilmeyeceğini duyurdu.

    ORTAYA ATILAN ANCAK YANLIŞ ÇIKAN İDDİALAR

    Ancak Kuzey Kore ile ilgili bu tarz ‘idam ve infaz’ söylentilerine ya da yönetimin icraatlarına dair iddialara çok sık rastlanıyor. Bazıları bir hayli hayal gücü gerektiren bu iddiaların önemli bir kısmı da doğru çıkmıyor.

    Çin ve Kuzey Kore konusunda uzmanlaşan İngiliz analist-yazar Tom Fowdy, dünya çapında yayılan ancak yalan olduğu ortaya çıkan iddialardan bazılarını şöyle hatırlatıyor:

    • Kuzey Kore liderinin eniştesi ve bir dönem ülke siyasetinin önemli ismi olan Jang Sung-taek köpeklerin önüne atıldı.
    • Moranbong grubunun üyesi ve Kim Jong-un’un eski sevgilisi Hyon Song-wol idam edildi.
    • Kim Jong-un 2014 Dünya Kupası’nı kazandıklarını iddia etti.
    • 2010 Dünya Kupası’na katılan Kuzey Kore takımının oyuncuları ceza olarak kampa gönderildi.
    • Tüm Kuzey Koreli erkeklere saçlarını Kim Jong-un gibi kestirmesi emredildi.
    Etiketler:
    Kim Hyok-chol, ABD, Nükleer, Kim Jong-un, infaz, idam, Güney Kore, Kuzey Kore
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