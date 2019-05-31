Güney Kore basını: Kuzey Kore ABD ile sonuçsuz zirvenin ardından özel temsilciyi infaz etti 

Kuzey Kore ile ilgili zaman zaman hayal gücü sınırlarını sınırları zorlayan ‘infaz’ iddialarına bir yenisi daha eklendi. Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, başarısızlıkla sonuçlanan nükleer görüşmelerinin ardından ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol ile dört yetkiliyi idam ettirdiğini öne sürdü.

Güney Kore gazetesi iddiasını, adını vermediği ancak konuyla ilgili bilgisi olduğunu söylediği bir kaynağa dayandırdı.

İddiaya göre Kim, ajan olarak suçladığı özel temsilciyi dışişleri bakanlığında çalışan dört yetkili ile Pyongyang'a yakın Mirim Havaalanı'nda infaz ettirdi. Gazeteye göre infaz, ABD ile yapılan görüşmeden bir ay sonra martta gerçekleştirildi.

MAVİ SARAY: DOĞRULANMAMIŞ, YORUM YAPAMAYIZ

Güney Kore Birleştirme Bakanlığı konuyla ilgili konuşmayı reddederken, başkanlık makamı Mavi Saray ise ‘doğrulanmamış raporlar üzerinden yorum yapmanın uygunsuz olduğunu’ belirtti.

Reuters’a konuşan diplomatik bir kaynak ise, söz konusu beş kişinin idam edildiğine dair bir kanıt olmadığını ancak çalışma kampına gönderilmiş olabileceklerini söyledi.

© REUTERS / Athit Perawongmetha Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu temsilcisi Kim Hyok Chol

GÖRÜŞMELER NEDEN ÇÖKTÜ?

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son bir yılda iki kez bir araya geldi. Kuzey Kore’yi nükleer programından vazgeçmeye ikna etmeyi amaçlayan bu görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

Vietnam Hanoi’dek 26-27 Şubat’ta yapılan son görüşme, Trump'ın Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını ve işlenebilir nükleer malzemesini ABD'ye teslim etmesi karşılığında, bu ülkeye yönelik tüm ambargoların kalkmasını öngören anlaşma teklifi üzerine çöktü.

Kuzey Kore, ABD ile çıkmaza giren nükleer görüşmelerin ‘Washington yeni bir yaklaşım benimsemediği müddetçe’ devam ettirilmeyeceğini duyurdu.

ORTAYA ATILAN ANCAK YANLIŞ ÇIKAN İDDİALAR

Ancak Kuzey Kore ile ilgili bu tarz ‘idam ve infaz’ söylentilerine ya da yönetimin icraatlarına dair iddialara çok sık rastlanıyor. Bazıları bir hayli hayal gücü gerektiren bu iddiaların önemli bir kısmı da doğru çıkmıyor.

Çin ve Kuzey Kore konusunda uzmanlaşan İngiliz analist-yazar Tom Fowdy, dünya çapında yayılan ancak yalan olduğu ortaya çıkan iddialardan bazılarını şöyle hatırlatıyor:

Kuzey Kore liderinin eniştesi ve bir dönem ülke siyasetinin önemli ismi olan Jang Sung-taek köpeklerin önüne atıldı.

Moranbong grubunun üyesi ve Kim Jong-un’un eski sevgilisi Hyon Song-wol idam edildi.

Kim Jong-un 2014 Dünya Kupası’nı kazandıklarını iddia etti.

2010 Dünya Kupası’na katılan Kuzey Kore takımının oyuncuları ceza olarak kampa gönderildi.

Tüm Kuzey Koreli erkeklere saçlarını Kim Jong-un gibi kestirmesi emredildi.