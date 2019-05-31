ABD'nin Huawei yaptırımına Çin'den 'kara liste' misillemesi

1 Haziran'dan itibaren prezervatif, parfüm, şarap, piyano gibi bir dizi Amerikan ürününe karşı gümrük vergilerini yüzde 25'e yükselten Çin, 'güvenilmez' diye nitelediği yabancı şirketleri, grupları ve bireyleri 'Çin şirketlerinin çıkarlarına zarar verdikleri' gerekçesiyle kara listeye alacağını da duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük vergisi duvarlarını yükseltmesinin üzerine teknoloji devi Huawei'yi yaptırım kıskacına alması karşısında, Pekin, bahisleri yükseltiyor.

Cumanın cumartesiye bağlandığı saatlerde prezervatif, parfüm, şarap, piyano gibi bir dizi Amerikan ürününe karşı gümrük vergilerini yükseltecek olan Çin devletinin misilleme adımları bununla kalmıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, 'güvenilmez' diye nitelediği yabancı şirketleri, grupları ve bireyleri 'Çin şirketlerinin çıkarlarına zarar verdikleri' gerekçesiyle kara listeye alacağını duyurdu.

ÇİN'İN KARA LİSTESİNE SOKACAK EYLEMLER

Belli bir ülkenin ya da şirketin adını vermeyen Çin Ticaret Bakanlığı, kara listenin piyasa kurallarını, sözleşmelerin ruhunu ihlal eden, ticari olmayan nedenlerle Çin şirketlerine tedariki engelleyen, Çin şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde hasar veren, Çin'in ulusal güvenliğine zarar veren, kuruluşları hedef alacağını belirtti.

Pekin'i ekonomide yapısal değişiklik sözünü tutmamakla suçlayan Trump, 8 Mayıs'ta 200 milyar dolarlık ithal Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını yüzde 25'e çıkarmasının ardından 16 Mayıs'ta Huawei ile iş yapılmasını yasaklamıştı.

ÇİN'DEN YÜZDE 25'LİK GÜMRÜK VERGİSİ DALGASI

O zamandan beri iki ülke arasındaki söz ve misilleme düellosu yeniden tırmanışa geçti.

1 Haziran'dan itibaren 60 milyar dolarlık 5410 ithal Amerikan ürününe gümrük vergilerini yüzde 5-25 arasında yükselterek karşılık veren Çin'in yüzde 25'le hedef aldığı listede şunlar var:

* Parfüm, göz makyajı ürünleri ve ruj

* Fırın, mikrodalga fırın, kahve makinesi gibi mutfak araçları

* Masa tenisi topları, badminton raketleri, futbol topları gibi spor donanımları

* Piyano ve yaylı çalgılar

* Cin, şarap, tekila gibi alkollü içkiler

* Prezervatif, elmas, sanayi robotları, otomotiv lastiği, kumaş, tahta ve oyuncaklar vbg.

© Fotoğraf: Public Domain Pentagon'da 'nadir bulunan element' tedirginliği

2018 yılında küresel nadir metal üretiminin yüzde 71'ini gerçekleştiren Çin'in ABD'ye nadir metal ihracatını durdurabileceğine dair gözdağı verdiği haberi, bu hafta Çin medyasında yer aldı.

Nadir metal ithalatının yüzde 80'ini Çin'den karşılayan ABD, bunlarla akıllı telefonlardan televizyonlara ve askeri donanıma dek en stratejik önemdeki imalatını gerçekleştiriyor.

TRUMP-Şİ GÖRÜŞMESİNDEN BEKLENTİ YOK

Trump, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmeyi planladığını duyurdu, ama Pekin'den böyle bir görüşme olacağına teyit gelmedi.

1995-2002 arası Çin Halk Bankası'nın başkanlığını yapmış ve hala Pekin'de etkili bir kişilik olan Dai Şianglong, G20 zirvesinde böyle bir görüşmenin gerçekleşeceğini teyit edemeyeceğini, herhalükarda Trump ile Şi'nin aralarındaki ticaret savaşını bitirecek büyük bir ilerleme kaydetmelerinin zor olacağını söyledi.

Çin'in misillemelerini daha da sertleştirmesi ihtimalini dışlayamayacağını belirten Dai, ancak Pekin'in elindeki ABD Hazine tahvillerini toplu satışa çıkarmasına ihtimal vermediğini, zira bunun Çin'in kendi çıkarlarına da zarar vereceğini söyledi.