'Kuzey Kore lideri idam etti' denmişti: Aynı konserde alkış tutarken çekilen görüntüleri yayımlandı

Kuzey Kore ile ilgili ‘infaz’ iddialarından birisi daha Kuzey Kore devlet medyası tarafından yalanlandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından idam ettirildiği öne sürülen ABD işlerinden sorumlu özel temsilci Kim Hyok-chol'u bir konserde gösteren fotoğraf yayımlandı. Temsilci, Kim Jong-un ile aynı sırada otururken görülüyor.
Kuzey Kore medyasında yayımlanan görüntülerde Kim Yong-chol, ordu mensuplarının eşleri tarafından düzenlenen konserde protokol sırasında Kim Jong-un'un solunda görülüyor. Kim Jong-un ve Kim Yong-chol arasında üç kişi bulunuyor.
Söz konusu fotoğraflar ve haber Kuzey Kore dışında herhangi bir medya kuruluşu tarafından henüz teyit edilemedi.
Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, cuma günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, başarısızlıkla sonuçlanan nükleer görüşmelerinin ardından ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol ile dört yetkiliyi idam ettirdiğini öne sürmüştü.
İddiaya göre Kim, ajan olarak suçladığı özel temsilciyi dışişleri bakanlığında çalışan dört yetkili ile Pyongyang'a yakın Mirim Havaalanı'nda infaz ettirdi. Gazeteye göre infaz, ABD ile yapılan görüşmeden bir ay sonra martta gerçekleştirildi.
Bir diğer iddia ise, Kim Yong-chol'un cezalandırılmak amacıyla 'çalışma kampına gönderildiği' ve 'ideolojik eğitime tabi tutulduğu' yönündeydi.
Ancak Kuzey Kore ile ilgili bu tarz ‘idam ve infaz’ söylentilerine ya da yönetimin icraatlarına dair iddialara çok sık rastlanıyor. Bazıları bir hayli hayal gücü gerektiren bu iddiaların önemli bir kısmı da doğru çıkmıyor.
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