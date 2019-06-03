Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Rahimi, 10 kişinin de yaralandığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil’de dün peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de, devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetti.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Rahimi, 10 kişinin de yaralandığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil’de dün peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetmişti.
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