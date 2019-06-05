Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Çin ile Rusya arasındaki ilişkileri gözbebeği gibi korumalıyız

İki ülke arasındaki ilişkilerin “bir kaya gibi sağlam” olduğunu kaydeden Şi, Çin-Rusya ilişkilerinin insani alanda da hızla geliştiğini, ülkelerin uluslararası arenada da etkili işbirliği sürdürdüğünü dile getirdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin ve Moskova’nın aralarında kurulan ilişkileri gözbebeği gibi korumaları gerektiğini belirtti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin “bir kaya gibi sağlam” olduğunu kaydeden Şi, Çin-Rusya ilişkilerinin insani alanda da hızla geliştiğini, ülkelerin uluslararası arenada da etkili işbirliği sürdürdüğünü dile getirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)