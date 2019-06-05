Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: Çin ile Rusya arasındaki ilişkileri gözbebeği gibi korumalıyız

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin ve Moskova’nın aralarında kurulan ilişkileri gözbebeği gibi korumaları gerektiğini belirtti.

Moskova’da, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Şi, “Yeni çağa giren Çin-Rus ilişkileri, sağlam karşılıklı güvene ve stratejik karşılıklı desteğe dayanıyor. Aramızdaki değerli işbirliğini gözbebeği gibi korumalıyız” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin “bir kaya gibi sağlam” olduğunu kaydeden Şi, Çin-Rusya ilişkilerinin insani alanda da hızla geliştiğini, ülkelerin uluslararası arenada da etkili işbirliği sürdürdüğünü dile getirdi.