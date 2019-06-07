Şi’den, ABD ile ticaret savaşıyla ilgili soruya esprili yanıt

SPIEF 2019’da, Çin ve ABD arasındaki vergi savaşı konusunu gündeme getiren moderatör, Çin lidere Pekin ve Washington arasındaki görüşmelerin sonucunu sordu.

Şi, “Teşekkürler. Bu sorunun yanıtı kağıtlarım arasında olabilir mi?” dedi.

Çin lideri, “Bilmiyorum” diye ekleyince salonda alkış koptu.

Moderatörün aslında 'küreselleşme ve anti küreselleşme arasındaki ilişkiler' konusunu gündeme getirdiğini dile getiren Şi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küreselleşmeyle ilgili pozisyonumuzu açıklayayım. Biz küreselleşmenin kararlı bir taraftarıyız. Çünkü küreselleşme, tarihin bir eğilimidir. Anti küreselleşme de modern bir olgu, ama benim görüşüme göre bu, bazı olaylara neden olabilecek ama genel olarak küreselleşme eğilimini durduramayacak ortak dalganın küçük bir parçasıdır.”

'İKİ UCU KESKİN KILIÇ'

Küreselleşmeyi “iki ucu keskin kılıç” olarak nitelendiren Şi, “Bundan yarar sağlayan var, zarar görecek olan da var. Bu, dağılım sorunudur. Yarar ve çıkarlar dağılımı sorunudur. Ancak pirelere kızıp kürkü ocağa atmak da doğru değil. Tek taraflılık ve korumacılık yaklaşımlarına uymak doğru değil” ifadelerini kullandı.

‘ABD İLE GÖRÜŞMELERDE KARŞILIKLI SAYGIYA BAĞLI KALMAK LAZIM’

Anlaşmazlıkları çözerken karşılıklı saygıya dayanarak hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Çin lideri, “Tüm ülkelerin sosyal sistemlerine ve kalkınma yollarına saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Kalkınmakta olan ülkelerin rolü giderek yükseliyor. Onların oy hakkı ve uluslararası organizasyonlara katılım paylarına saygı duyulması gerekiyor. Biz her zaman barış içinde yaşama fikrine bağlıyız. Görüş farklılıklarına rağmen temas noktaları bulmak ve tüm anlaşmazlıkları doğru şekilde çözmek lazım. Bütün ülkelerle ilişkilerde bu karşılıklı saygı yaklaşımının sergilenmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.