Kazakistan yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yarın sandık başına gidiyor

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), ülke genelinde tüm seçim merkezlerinin oy kullanımına hazır olduğunu duyurdu. Ülkede, 11 milyon 947 bin kayıtlı seçmenin bulunurken, halk yarın 07.00 ile 20.00 saatleri arasında 9 bin 970 seçim merkezinde oylarını kullanabilecek. Yurt dışındaki Kazakistan vatandaşları ise 51 ülkede kurulan 64 sandıkta oylarını verebilecek.
Oy sayımı, seçim süreci sona ermesinden sonra en geç 12 saat içinde yapılacak. Bir hafta içinde de seçim sonuçlarının belirlenmesi, yayımlanması ve seçilen cumhurbaşkanının Merkez Seçim Komisyonu tarafından kaydının yapılması bekleniyor.
NAZARBAYEV'İN YERİNE GETİRİLEN TOKAYEV DE ADAY
Ülke kanunlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarının Kazakça bilmesi, 40 yaşını doldurması, ülkede 15 yıl ikamet etmesi ve devlet kurumlarında en az beş yıl çalışma şartı bulunuyor.
HANGİ ADAYLAR VE PARTİLER YARIŞIYOR?
Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi 'Ak Yol' adayı Daniya Yespayeva, 'Millet Kaderi' (Ulıt Tagdırı) adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi 'Köy' (Auıl) Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev ve 'Büyük Bozkır Kartalları' (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel.
ERKEN SEÇİM KARARI ALINMIŞTI
Ülkede 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.
Kazakistan'da 11 Mayıs'ta başlayan cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sona erdi.
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