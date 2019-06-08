Kazakistan yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yarın sandık başına gidiyor

Kazakistan, kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in mart ayındaki istifasının ardından yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Yedi adayın yarışacağı seçimlerde 11 milyon 947 bin seçmen oy kullanacak.

Kazakistan'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), ülke genelinde tüm seçim merkezlerinin oy kullanımına hazır olduğunu duyurdu. Ülkede, 11 milyon 947 bin kayıtlı seçmenin bulunurken, halk yarın 07.00 ile 20.00 saatleri arasında 9 bin 970 seçim merkezinde oylarını kullanabilecek. Yurt dışındaki Kazakistan vatandaşları ise 51 ülkede kurulan 64 sandıkta oylarını verebilecek.

Oy sayımı, seçim süreci sona ermesinden sonra en geç 12 saat içinde yapılacak. Bir hafta içinde de seçim sonuçlarının belirlenmesi, yayımlanması ve seçilen cumhurbaşkanının Merkez Seçim Komisyonu tarafından kaydının yapılması bekleniyor.

NAZARBAYEV'İN YERİNE GETİRİLEN TOKAYEV DE ADAY

Seçimlerde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında bulunduğu yedi aday yarışacak.

Ülke kanunlarına göre, cumhurbaşkanı adaylarının Kazakça bilmesi, 40 yaşını doldurması, ülkede 15 yıl ikamet etmesi ve devlet kurumlarında en az beş yıl çalışma şartı bulunuyor.

HANGİ ADAYLAR VE PARTİLER YARIŞIYOR?

Seçimde yarışacak adaylar ve partileri ise şu şekilde:

Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi 'Ak Yol' adayı Daniya Yespayeva, 'Millet Kaderi' (Ulıt Tagdırı) adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi 'Köy' (Auıl) Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev ve 'Büyük Bozkır Kartalları' (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel.

MSK'nın açıklamasına göre, seçimleri uluslararası örgütler ve yabancı ülkelerden binin üzerinde gözlemci ve 500'e yakın yerel ve yabancı basın mensubu izleyecek.

ERKEN SEÇİM KARARI ALINMIŞTI

Ülkede 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

Kazakistan'da 11 Mayıs'ta başlayan cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sona erdi.