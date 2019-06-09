Hong Kong'da 'suçlu iadesi yasa tasarısı' protesto edildi

Çin'in, Hong Kong'daki suçluların ülkelerine iade edilmesini sağlayacak olan 'suçlu iade yasa tasarısı' protesto edildi.

Yapılan eyleme, protestoculara göre 130 bin, yetkililerin açıklamasına göre 22 bin 800 kişi katıldı.

Tasarıyı eleştirenler, Çinli yetkililerin, 'Hong Kong topraklarında istediği kişileri politik ya da kasıtsız ticari suçlar sebebiyle alıkoyabileceğini' ve 'kentin yarı özerk kanun sistemini zayıflatacağını' iddia etti.

Hong Kong'un son Birleşik Krallık vatandaşı valisi Chris Patten da yasa tasarısını hedef alarak, "İnsanlar neden Çin ile bir iade anlaşması yapılmaması gerektiğini tam olarak biliyorlar. Hong Kong'dan insanları kaçırmak yerine bir iade anlaşması olmasının daha iyi olduğunu iddia ediyorlar, gerçekten insanların buna inanmalarını mı bekliyorlar?" açıklamasını yaptı.