Kazakistan’daki seçimlere nihai katılım oranı yüzde 77.4 oldu

Merkez Seçim Komisyonu, Kazakistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine nihai seçmen katılım oranının yüzde 77.4 olduğunu duyurdu.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK) üyesi Lyazzat Süleymen tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.00 (TSİ 19.00) itibarıyla kayıtlı seçmenlerin 77.4’ünün oyunun seçim pusulalarına yansıdığı belirtildi.

Kazakistan’da sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 22.00’de sona erdi. Merkez Seçim Komisyonu üyesi Süleymen, “22.00 itibarıyla kayıtlı seçmenlerin 77.4’ünün oyu seçim pusulalarına yansıdı” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’da 28 yıl cumhurbaşkanlığı yapan Nursultan Nazarbayev'in mart ayında istifa etmesinin ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen, Nazarbayev'in desteklediği iktidar partisi ‘Nur Otan’ın adayı Kasım Cömert Tokayev, 9 Haziran'da erken cumhurbaşkanlığı seçimine gitme kararı almıştı.

HANGİ ADAYLAR VE PARTİLER YARIŞIYOR?

Seçimde yarışan adaylar ve partileri ise şu şekilde:

Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi 'Ak Yol' adayı Daniya Yespayeva, 'Millet Kaderi' (Ulıt Tagdırı) adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi 'Köy' (Auıl) Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev ve 'Büyük Bozkır Kartalları' (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel.