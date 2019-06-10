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13:00 10 Haziran 2019
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    Hong Kong'da yasal konsey önünde çatışmalar yaşanırken protestoculardan biri meditasyon yapma yoluna gitti.

    Hong Kong'da 1997 sonrasının en büyük protestosunun ardından: 'Çin'e iade yasa tasarısı yola devam edecek'

    © REUTERS / THOMAS PETER
    Asya & Pasifik
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    Hong Kong'un zanlıları yargılanmak üzere Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısının pazar günü 1 milyon kişi tarafından barışçı şekilde protesto edilmesi ve polisle yüzlerce radikal eylemci arasındaki çatışmaların pazartesi sabahı da devam etmesi sonrası, Pekin ile Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam'dan 'geri adım yok' mesajı geldi. 

    © REUTERS / Tyrone Siu
    Hong Kong'da 'suçlu iadesi yasa tasarısı' protesto edildi
    Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Şuang,  Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da sınırdışı ve iade yasası çıkarılmasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Hong Kong'un Baş Yöneticisi Carrie Lam da güvenlik ve adalet yetkilileriyle çevrelenmiş şekilde gazetecilere yaptığı açıklamada "Yasanın başarmayı amaçladığı çok önemli hedefleri olmasından ötürü şimdi geri çekmemiz münasip olmaz" dedi. 

    Hong Kong yöneticisi "İletişim kurmaya ve izah etmeye devam ederken yasa tasarısını ertelemek bize liyakat kazandırmaz. Sadece toplum içindeki kaygıyı ve bölünmüşlüğü artırmaya yarar" görüşünü dile getirdi.

    Yasa tasarısının Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından hazırlanmadığını ve yasanın çıkması için Pekin'den emir almadığını söyleyen Lam, planlandığı gibi çarşamba günü 70 üyeli yasal konseyde tartışılacağını duyurdu. Yasal konseyde Pekin yanlıları çoğunlukta.

    Çin Hong Kong'da Tiananmen olayları protesto edildi
    © REUTERS / JAMES POMFRET
    Hong Kong'da Tiananmen olayları protesto edildi

    Batılı gözlemciler, pazar günkü gösterinin, Hong Kong'un Birleşik Krallık tarafından Çin'e 'bir ülke, iki sistem' formülüyle devrolduğu 1 Temmuz 1997'den beri düzenlenen en büyük protesto olduğu görüşünde. 2014'te demokrasi yanlılarının aylar süren 'İşgal' (Occupy) gösterilerindeki gibi yine Pekin destekli Hong Kong Yöneticisi'nin istifası istenirken "Kendini iade et Carrie!" sloganı kullanıldı.

    Hong Kong'un yasal özerkliğini ortadan kaldıracak Çin'e iade yasasına bu kez müesses nizam yanlısı işinsanları ve dini grupların da muhalefet etmesi dikkat çekti. 

    Çin devlet medyası ise gösterilerin arkasında 'yabancı güçler' olduğuna dair yorumlara yer verdi. 

    Devlete bağlı China Daily gazetesinin başyazısında bazı Hong Kongluların 'muhalefet kanadı ve onların yabancı müttefiklerinin oyununa geldiği', tasarının uzun vadede Hong Kong'u 'suçlular için güvenli bir liman' olmaktan çıkaracağı ve her adil insanın tasarıya destek vermesi gerektiği görüşleri dile getirildi. 

    Çin-uçak
    © AFP 2019 / Stringer
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    Tartışmalı tasarıda Çin, Tayvan ve Macau'daki yetkililerin cinayet ve tecavüz gibi suçlarla yargılanan şüpheliler için iade başvurusu yapmasına izin verilmesi, son kararı ise her davayı özel olarak inceleyecek mahkemelerin vermesi öngörülüyor. Buna göre siyasi ya da dini suçlardan yargılanan kişiler, iade edilmeyecek.

    Tasarı, geçen yıl 19 yaşındaki Hong Konglu bir adamın 20 yaşındaki hamile kız arkadaşını Tayvan'da tatilde olduğu sırada öldürdüğü iddiaları sonrası gündeme geldi. Tayvan'dan kaçan şüpheli geçen yıl Hong Kong'a döndü. Hong Konglu yetkililer, Tayvanlı yetkililerin iade talebine karşın iki ülke arasında bir iade anlaşması olmadığı gerekçesiyle bunu yapamayacaklarını söyledi.

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