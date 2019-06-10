Hindistan'da mahkeme 8 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında altı kişiyi suçlu buldu

Savcılık söz konusu altı kişiden üçü için idam cezası istiyor, diğer üçü içinse daha hafif cezalar öngörülüyor. Cezalar daha sonra açıklanacak, zanlılardan biri de18 yaşın altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanacak.
Tecavüze uğrayan Asifa Bano’nun annesi, suçlu bulunan isimler arasında yer alan emekli hükümet yetkilisi Sanji Ram ve polis memuru Deepak Khajuria’nın ‘saldırının planlayıcısı’ olduklarını savunarak idam edilmelerini istedi.
ORMANDA BULUNMUŞTU
Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup ailenin çocuğu olan 8 yaşındaki Asifa Bano’nun cansız bedeni 17 Ocak 2018’de Kathua yakınlarında bir ormanda bulunmuştu. Bano’nun toplu tecavüze uğrayıp işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Ancak bir yandan da gözaltıların dini farkları alevlendirme amaçlı bir operasyona dönüştüğünü söyleyen sağcı Hindular zanlıları savunmak için Hindu nüfusun yoğun olduğu Jammu'da sokaklara dökülmüştü.
Olayın ardından Hindistan hükümeti, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onaylamıştı.
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