Hindistan'da mahkeme 8 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında altı kişiyi suçlu buldu

Keşmir'in Hindistan kontrolündeki şehri Kathua’da toplu tecavüze uğrayıp işkenceyle öldürülen sekiz yaşındaki kız çocuğunun davasında zanlılar arasında bulunan altı kişi tecavüz, işkence ve cinayetten suçlu bulundu.

Hindistan'da 2018 yılında yaşanan saldırıyla ilgili gözaltında tutulan ve aralarında emekli hükümet yetkilisi ile dört polis memurunun da bulunduğu sekiz zanlıdan altısı hızlandırılmış mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Savcılık söz konusu altı kişiden üçü için idam cezası istiyor, diğer üçü içinse daha hafif cezalar öngörülüyor. Cezalar daha sonra açıklanacak, zanlılardan biri de18 yaşın altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanacak.

Tecavüze uğrayan Asifa Bano’nun annesi, suçlu bulunan isimler arasında yer alan emekli hükümet yetkilisi Sanji Ram ve polis memuru Deepak Khajuria’nın ‘saldırının planlayıcısı’ olduklarını savunarak idam edilmelerini istedi.

Aileyi temsil eden avukat BB’ye yaptığı açıklamada kararı ‘zafer’ olarak niteledi.

ORMANDA BULUNMUŞTU

Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup ailenin çocuğu olan 8 yaşındaki Asifa Bano’nun cansız bedeni 17 Ocak 2018’de Kathua yakınlarında bir ormanda bulunmuştu. Bano’nun toplu tecavüze uğrayıp işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Saldırıyla ilgili Hindu toplumuna mensup olduğu belirtilen sekiz kişi gözaltına alınmıştı. Mumbai ve Yeni Delhi dahil ülke genelinde önceki haftalarda küçük kız için adalet çağrısıyla geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Ancak bir yandan da gözaltıların dini farkları alevlendirme amaçlı bir operasyona dönüştüğünü söyleyen sağcı Hindular zanlıları savunmak için Hindu nüfusun yoğun olduğu Jammu'da sokaklara dökülmüştü.

Olayın ardından Hindistan hükümeti, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onaylamıştı.