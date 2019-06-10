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18:27 10 Haziran 2019
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    Asıf Ali Zerdari

    Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari tutuklandı

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sahte hesaplarla yurtdışına para transferi yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

    © AA /
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    Pakistan'ın 11. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, rüşvet yoluyla elde ettiği paraları sahte hesaplar aracılığıyla yurtdışına transfer ederek yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından tutuklandı. Zerdari, ihalelerden komisyon aldığı gerekçesiyle 'Bay Yüzde 10' diye anılıyordu.

    Tutuklama, tutuksuz yargılanmak üzere başvuruda bulunan Zerdari'ye bugün İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından verilen olumsuz yanıtın ardından geldi.

    Gün içinde İslamabad'da görülen davanın ardından evine giden Zerdari, buraya gelen NAB yetkilileri ve polis tarafından tutuklandı.

    Reuters'a konuşan bir yetkili de Zerdari'nin tutuklandığını doğruladı. Yerel medya kanalları, Zerdari'nin sahte banka hesapları ve kara para aklama soruşturması nedeniyle tutukladığını söyledi. Eski Başbakan Benazir Butto'nun dul eşi Zerdari, 2008'de cumhurbaşkanı olmadan önce yolsuzluk ve cinayet suçlamalarıyla ilgili 11 yıl hapiste kalmıştı.

    Eş başkanı olduğu Pakistan Halk Partisi destekçilerinin protesto düzenlediği evin önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, aynı davadan yargılanan Zerdari'nin kardeşi Feryal Talpur hakkında ise işlem uygulamadı.

    Zerdari'nin İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından verilen kararı Anayasa Mahkemesi'ne götürme hakkı bulunuyor.

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © REUTERS / Thomas Peter
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    Federal Soruşturma Bürosu (FIA) tarafından 2015'te başlatılan soruşturma kapsamında Zerdari'nin de aralarında bulunduğu 7 kişinin yaklaşık 4.4 milyar Pakistan Rupisini 29 sahte hesap aracılığıyla yurtdışındaki bankalara gönderdiği iddia edilmişti.

    Gönderilen paranın yaklaşık 30 milyon rupilik kısmının iki farklı dönemde Zerdari Group şirketinden gönderildiği iddia edilirken, bu hesaplar aracılığıyla gönderilen paraların rüşvet yoluyla elde edildiği ifade edilmişti.

    Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından da bir soruşturma heyeti oluşturulmuş, bu heyet ise 33 sahte hesap daha ortaya çıkarıp bu hesapları kullanan kişilerin sayısının 7 değil 170 olduğunu mahkemeye sunmuştu.

    Zerdari, geçtiğimiz yıl başlayan davada kefaret ödeyerek tutuksuz yargılanmıştı. Bugün dolan kefaret süresini uzatma talebinde bulunan Zerdari'ye İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından red yanıtı verildi. 

    Etiketler:
    Yolsuzluk, Pakistan, Asıf Ali Zerdari
    Topluluk kurallarıTartışma
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