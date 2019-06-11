'Kuzey Kore liderinin öldürülen kardeşi CIA muhbiriydi'

Wall Street Journal gazetesine konuşan kaynaklar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldürülen üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın CIA muhbiri olduğunu ve ABD'li yetkililerle birçok kez biraraya geldiğini söyledi.
Adı açıklanmayan kaynaklardan biri, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Kim Jong-nam'ın irtibat halinde olduklarını, ama bu ilişkinin ayrıntılarının pek bilinmediğini söyledi. Buna göre Kim Jong-nam'ın 13 Şubat 2017'de Malezya'da suikasta kurban gitmesinin ardından CIA ile bağlantısının ortaya çıkmamasının ya da gündeme gelmemesinin ABD istihbarat yetkililerine rahat nefes aldırdı.
Ancak ölümünden 3 ay sonra, Mayıs 2017'de, Japon gazetesi Asahi Şimbun, Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin Malezya'da aslında Amerikan istihbarat yetkilisi olan Kore asıllı bir ABD'li ile buluştuğunu yazdı.
Washington Post muhabiri Anna Fifield tarafından kaleme alınan ve 11 Haziran'da yayımlanacak 'Büyük Halef' isimli kitapta da Kim Jong-nam'ın CIA ile bağlantıları ele alınıyor.
Buna karşın Wall Street Journal gazetesine konuşan bir dizi ABD'li yetkili, uzun yıllardır Kuzey Kore'den uzakta, Çin'in özerk Macau bölgesinde yaşadığından üvey kardeşin dünyaya büyük ölçüde kapalı ülkesi hakkında çok gizli bilgiler vermiş olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Kim Jong-nam'ın Kuzey Kore'de güçlü bir kalesinin bulunmadığı belirtildi.
Eski ABD'li yetkililer, öldürülen kardeşin başta Çin olmak üzere başka ülkelerin istihbarat servisleriyle de kesinlikle temas halinde olması gerektiğini ifade etti.
Ancak Çinli yetkililer de CIA yetkilileri de bu konuda gazeteye yorum yapmaya yanaşmadı.
Wall Street Journal'ın kaynakları, ABD'li yetkililer ve Çin'den analistlerin Kim Jong Nam'ın küçük kardeşi Kim Jong-un'un halefi haline gelme potansiyelinin bulunduğuna inandığını, ama Amerikan istihbarat servislerinin ağabeyin bu rolü üstlenecek beceride olmadığı sonucunu vardığını aktardı.
Kim Jong-nam'ın Kuala Lumpur Havaalanı'nda öldürülmesine, iki kadının suratına sinir gazı VX sıkmasının yol açtığına inanılıyor.
Malezya'da cinayetten yargılanan iki kadından Vietnamlı Doan Thi Huong, tehlikeli silah ya da araçla isyerek zarar verme suçlamasını kabul etmesinin ardından tahliye edildi.
Endonezyalı Siti Aisyah hakkındaki suçlamalar ise düşürüldü. Her iki kadın da Kim Jong-nam'ın suratına sprey sıktıklarında bir reality TV şovu için kamera şakası yaptıklarını sandıkları yönünde savunma yaptı.
Dava sırasında polis, Kim Jong-nam'ın son Malezya ziyaretinde Langkawi'de Kore asıllı bir ABD ile görüştüğü yönünde ifade verdi.
Wall Street Journal'a konuşan eski ABD Dışişleri yetkilisi ve Stimson Merkezi uzmanı Joel Wit, CIA'in hem Kuzey Kore'den kaçanlardan bilgi aldığını hem de Kuzey Kore'de neler olup bittiğini gerçekten bilen iyi yerleştirilmiş kaynakları olduğunu savundu. CIA ayrıca Mayıs 2017'de Kuzey Kore Görev Merkezi kurmuştu.
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