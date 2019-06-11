Hintli bakan: 30 yaş üstü kadınlar tecavüz kurbanı olamaz

Hindistan Uttar Pradeş eyaleti Orman ve Su Kaynakları Bakanı Upendra Tiwari, kadınların cinsel saldırı şikayetlerini, 'yıllar sonra değil, olayın gerçekleştiği dönemde bildirmesi gerektiğini' belirterek, "30 yaş üstü kadınlar tecavüz kurbanı olamaz" dedi. Bakanın açıklamaları, büyük tepki topladı.

Uttar Pradeş eyaletinin Aligarh kenti, 2 Haziran'dan beri iki aile arasında parasal konularda patlak veren tartışmanın ardından 2 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edilerek öldürüldüğü haberleriyle çalkalanıyor. Ancak polis yetkilileri, 2 Haziran'da gerçekleşen olayda çocuğun tecavüze uğradığına dair paylaşılan ilk haberleri yalanlamıştı.

'TABİATI GEREĞİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR'

Şehirde bu olayın tartışmaları sürerken, Orman ve Su Kaynakları Bakanı Tiwari, kendisine eyaletteki cinsel saldırıları soran gazetecilere, tecavüz olaylarının 'tabiatı gereği değişkenlik gösterdiğini' savundu.

Tiwari, kadınların cinsel saldırı şikayetlerini 'yıllar sonra değil', olayın gerçekleştiği dönemde bildirmesi gerektiğini belirterek, "Tecavüze uğramış küçük bir kız varsa, biz bunu tecavüz vakası olarak değerlendiririz. Ancak bazı durumlarda, 30-35 yaşlarındaki evli kadınları görüyoruz, bu başka bir vaka. 30 yaş üstü kadınlar tecavüz kurbanı olamaz" dedi.

Tiwari ayrıca, "Genellikle 30-35 yaşlarındaki evli kadınlar ilişkileri sonlandığında bu tür tecavüz iddialarında bulunuyor. Bu tür suçlamalar dışarıdan göründüğü gibi ele alınamaz" ifadesini kullandı.

#WATCH UP Minister Upendra Tiwari: Dekhiye rape ka nature hota hai, ab jaise agar koi nabalig ladki hai uske sath rape hua hai toh usko to hum rape manenge, lekin kahin-kahin pe ye bhi sunne ko aata hai ko ki vivahit mahila hai, umar 30-35 saal hai....uska alag-alag nature hai pic.twitter.com/Ou1AMPsvGB — ANI UP (@ANINewsUP) June 9, 2019

​Bakanın açıklamaları, büyük tepki topladı.

Uttar Pradeş'in önde gelen muhalif lideri Mayawati, bölgede kadınlara yönelik saldırılarda yaşanan artışın, eyalet başbakanı ve aşırı sağcı Hindu milliyetçisi din adamı Yogi Adityanath idaresinde asayişin bozulduğunun göstergesi olduğunu iddia ederken, Tiwari ise yönetimin tecavüz olarak değerlendirdiği olaylara ilişkin sert adımlar attığını ileri sürdü.

Geçen sene Delhi polisi ülkede her gün en az beş kadının tecavüze uğradığını açıklamıştı.

Hindistan'da evlilik içi tecavüzün suç olarak sayılmadığı biliniyor.