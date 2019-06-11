Çin'in uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı

Açıklamada, geminin geçişi sırasında Japon kara sularını ihlal etmediği ifade edildi.
Bakanlık yetkilileri daha önce de Japon adaları yakınında seyrettiği görülen gemiye bu kez ikmali yapma kabiliyetine sahip hızlı bir muhribin eşlik ettiğine dikkati çekti.
Öte yandan, çevrede geminin filosuna dahil olduğu tahmin edilen 4 geminin daha varlığının saptandığı kaydedildi.
Liaoning ilk kez 25 Aralık 2016'da Doğu Çin Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na açılırken Japonya'nın egemenliğindeki adaların yakınından geçmişti. En son ise geçen yıl 21 Nisan'da Japonya'nın güney adalarının en batısındaki Yonaguni Adası'nın 350 kilometre açığında seyrettiği tespit edilmişti.
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