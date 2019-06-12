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11:49 12 Haziran 2019
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    Protesters march along a road demonstrating against a proposed extradition bill in Hong Kong, China June 12, 2019. REUTERS/Athit Perawongmetha

    Çin'e iadeye karşı Hong Kong'da hükümet binaları kuşatıldı

    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
    Asya & Pasifik
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    Hong Kong'da zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısının bugün yasama konseyinin önüne gelmesi, on binleri yeniden sokaklara döktü. Yolları işgal edip hükümet binalarını kuşatan protestoculara polis müdahale etti. Tasarının görüşülmesi ertelendi.

    © REUTERS / Tyrone Siu
    Hong Kong'da 'suçlu iadesi yasa tasarısı' protesto edildi
    Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da 'sınırdışı ve iade' yasası çıkarılmasına yönelik protestolar durulmuyor.

    Zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısının pazar günü 1 milyonu aşkın kişi tarafından barışçı şekilde protesto edilmesine rağmen bugün yasama konseyinin önüne gelmesi karşısında on binler sokaklara döküldü. 

    Bu sabah şafakla birlikte bazısı maske ve kask giymiş, çoğu öğrencilerden oluşan protestocular Hong Kong'un merkezindeki yolları işgal etti ve hükümet binalarını kuşattı.

    Hükümet binalarına girişi engellemeye çalışan protestoculara biber gazı sıkan polis, dağılmamaları halinde güç kullanacağı uyarısında bulundu.

    Hong Kong'da yasal konsey önünde çatışmalar yaşanırken protestoculardan biri meditasyon yapma yoluna gitti.
    © REUTERS / THOMAS PETER
    Hong Kong'da 1997 sonrasının en büyük protestosunun ardından: 'Çin'e iade yasa tasarısı yola devam edecek'
    Hong Kong Polis Teşkilatı, "Bu davranış barışçı toplanmanın ötesine geçmiştir. Derhal dağılma çağrısı yapıyoruz, aksi takdirde münasip güç kullanılacaktır" diye tweetledi.

    Hong Kong İdari Genel Sekreteri Matthew Cheung de protestoculara derhal işgalleri sona erdirip dağılma çağrısı yaptı.

    Siyah maskeli, eldivenli protestoculardan biri ise AFP'ye "Onlar yasayı çöpa atana dek gitmeyeceğiz" diye konuştu. Hong Kong Ulusal Cephesi isimli siyasi parti, tasarı geri çekilmezse, yasama konseyini basıp süresiz grev yapma tehdidinde bulundu.

    Çin Hong Kong'da Tiananmen olayları protesto edildi
    © REUTERS / JAMES POMFRET
    Hong Kong'da Tiananmen olayları protesto edildi
    Bu manzara karşısında, Pekin yanlılarının çoğunlukta olduğu yasama konseyi (LegCo) yasa tasarısının ikinci okumasını ertelediğini duyurdu. LegCo, ikinci oturumun açıklanmayan ileri bir tarihe bırakıldığı açıklandı.

    Pazar günü yönetimin Birleşik Krallık'tan Çin'e geçtiği 1997'den sonraki en büyük protestonun düzenlenmesine rağmen, Pekin ile Hong Kong Başyöneticisi Carrie Lam tasarının yasalaşmasından geri adım atılmayacağı mesajını vermişti. Dolayısıyla 'sınırdışı ve iade' tasarısının 20 Haziran'da nihai oylamayla yasalaşması bekleniyor.

    Polis, Hong Kong Başyöneticisi Carrie Lam ile adalet bakanlığı mensuplarına yönelik ölüm tehditlerini araştırdığını duyurdu.

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