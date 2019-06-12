Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tokayev yemin etti

Ülkede 9 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Tokayev'in Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, Kazakistan'da faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Berik İmaşev'in cumhurbaşkanı kimliğini takdim etmesinin ardından konuşan Tokayev, Kazakistan'ın stratejik önem taşıyan projelerinin uygulanması üzerinde çalışacağını, eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in stratejisini uygulayacağını ifade etti.
‘YAPICI, DENGELİ, ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKAYI İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Halkın karşısında iktidarın sorumluluğunu artırmak gerektiğinin altını çizen Tokayev, sivil toplumun geliştirilmesine büyük önem verileceğini söyledi.
İktidarın halka verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Tokayev, "Ancak bu şekilde halk birliğini ve ülkede istikrarı sağlayabiliriz" ifadesini kullandı.
Tokayev, ülkesinin dünyada büyük güç kazandığını ve barışçıl, açık ülke, uluslararası işlerde güvenilir olarak tanındığını söyleyerek, "Yapıcı, dengeli ve çok yönlü dış politikayı izlemeye devam edeceğiz. Uluslararası arenada milli çıkarları sıkı şekilde savunacağız" şeklinde konuştu.
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