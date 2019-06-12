‘Huawei, yeni işletim sistemi için Rusya ile görüşüyor’

Huawei Başkanı Guo Ping, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu öncesinde Rusya Dijital Gelişim ve İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile olası anlaşmayı ele aldı.
Kaynak “Çin, şimdilerde ön kurulumu yapılan Aurora’yı cihazlarda test ediyor” dedi.
Diğer yandan konu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Şi Cinping arasında forum öncesinde gerçekleşen görüşme kapsamında da ele alındı. Liderler Aurora işletim sisteminin Huawei akıllı cep telefonlarında kullanılması olasılığını ve Huawei’in üretim kuruluşlarının Rusya’da yerelleştirilmesi konularını da değerlendirdi.
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