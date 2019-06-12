‘Huawei, yeni işletim sistemi için Rusya ile görüşüyor’

Çinli teknoloji devinin, Google’ın lisansını iptal ettiği Android işletim sistemini ikame etmek için Aurora işletim sisteminin geliştiricisi Moskova merkezli Russian Mobile Platform şirketiyle görüştüğü belirtildi.

Rusya’da yayın yapan Bell sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi resmi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Huawei, Android işletim sisteminin lisansının iptal edilmesinden sonra yönünü Rusya’ya çevirdi. Huawei, Russian Mobile Platform şirketi ile Aurora işletim sistemi için görüşüyor.

Huawei Başkanı Guo Ping, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu öncesinde Rusya Dijital Gelişim ve İletişim Bakanı Konstantin Noskov ile olası anlaşmayı ele aldı.

Kaynak “Çin, şimdilerde ön kurulumu yapılan Aurora’yı cihazlarda test ediyor” dedi.

Diğer yandan konu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Şi Cinping arasında forum öncesinde gerçekleşen görüşme kapsamında da ele alındı. Liderler Aurora işletim sisteminin Huawei akıllı cep telefonlarında kullanılması olasılığını ve Huawei’in üretim kuruluşlarının Rusya’da yerelleştirilmesi konularını da değerlendirdi.