Sevgilisini daha fazla görebilmek için uçağın tuvaletine 'ihbar' mektubu koydu, müebbet hapis cezası aldı

Hindistan'da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine ihbar mektubu koyan iş adamına müebbet hapis cezası verildi.

Hindistan'da sevgilisini daha fazla görebilmek için bindiği uçağın tuvaletine "Uçakta 12 korsan ve patlayıcılar var" diye not bırakan bir iş adamı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Birju Salla, sevgisilini Mumbai'ye taşınmaya ikna edemediğini, uçak şirketinin adını kötüye çıkarmak ve bu yolla sevgilisinin işsiz kalmasını sağlamak istediğini söylemişti.

Yargılandığı davada suçlu bulunan Birju Salla ayrıca 720 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Salla, Ekim 2017'de Yeni Delhi-Mumbai seferini yapan Jet Airways uçağının başka bir kente acil iniş yapmasına neden olmuştu.

Hint iş adamı, sahte ihbar mektubuyla Jet Airways'in Yeni Delhi operasyonlarına son vermesini ve bu şirkette hostes olarak çalışan sevgilisinin Mumbai'de kendisiyle yaşamasını sağlamayı umuyordu.

Birju Salla, Hindistan'da uçak kaçırma cezasının ağırlaştırıldığı yeni yasa kapsamında yargılanan ve hüküm giyen ilk kişi oldu.

Yeni yasa, uçak kaçırma girişiminin asgari müebbetle cezalandırılmasını öngörüyor. Yasa bazı durumlarda idamı cezasını da içeriyor.

UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Salla, ihbar mektubunu uçağa binmeden önce iş yerinde bilgisayarında yazdığını kabul etti. Mektupta "Uçakta 12 korsan ve patlayıcılar var. Uçağı Keşmir'e (Keşmir'in Pakistan denetimindeki kesimi) indirin" deniyor.

Mektubun bulunmasından sonra uçak varış noktasından 778 kilometre ötedeki Ahmedabad kentine acil iniş yapmıştı.

Mahkeme kayıtlarına göre, evli olduğu belirtilen Salla'nın o dönemde, Yeni Delhili hostesle ilişkisi vardı.

Soruşturmayı yürüten bir savcı, Fransız haber ajansı AFP'ye Salla'nın uçağı kaçırmaya çalışmadığını fakat Hindistan yasaları uyarınca uçak kaçırma tehdidinde bulunmanın da uçak kaçırmaya teşebbüs olarak kabul edildiğini söyledi.

Salla'dan alınacak para, uçağın pilotları, kabin görevlileri ve yolculara dağıtılacak.

Pilotlar yaklaşık 1,500'er dolar, kabin görevlileri 750'şer dolar, yolcular da 375'er dolar alacak.

Salla'nın avukatı Rohit Verma kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

Bir dönem Hindistan'ın ikinci büyük havayolu şirketi olan Jet Airways içine düştüğü mali kriz nedeniyle bu yılın başlarında tüm uçuşlarını askıya almıştı.