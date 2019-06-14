ŞİÖ’den ortak deklarasyon: Savunma sistemlerinin tek taraflı arttırılması uluslararası güvenliğe zarar veriyor

‘NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYA YÖNELİK İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK’
Deklarasyonda ŞİÖ üyeleri silahsızlanma, nükleer silahların kontrolü ve yayılmasını önleme, nükleer enerjinin barışçıl yolla kullanılması, nükleer silahların yaygınlaşmasının önlenmesi prosedürlerine yönelik bölgesel tehditlerin siyasi-diplomatik biçimde ele alınması konusunda işbirliğine devam edeceklerini ifade etti.
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf olan ŞİÖ üyesi ülkeler, anlaşmanın hükümlerine sıkı bir şekilde uyulması, anlaşmada belirtilen amaç ve prensiplerin kapsamlı ve dengeli bir şekilde desteklenmesi, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önmele prosedürlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası istikrarı etkileyen tüm faktörler göz önünde bulundurularak nükleer silahsızlanma sürecinin sürdürülmesinin yanı sıra nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması konusunda eşit ve ortak çıkarlara dayalı işbirliğinin teşvik edilmesini savunduklarını da aktardı.
Uzayın her türlü silahtan arındırılması ve barışçıl biçimde kullanılmasını öngören mevcut hukuki prosedürlerin sıkı bir şekilde uygulanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan ŞİÖ üyeleri, Birleşmiş Milletler uzmanlarının uzayda silah yarışını ve uzaya silah konuşlandırılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.
‘TERÖRLE MÜCADELEYE KARŞI ORTAK TATBİKATLAR SÜRECEK’
Savunma ve güvenlik alanında işbirliğini arttıracaklarını belirten ŞİÖ üyeleri, terörle mücadele alanında ortak tatbikatlarına devam edeceklerini de bildirdi.
‘TERÖR BAHANESİ İLE İÇİŞLERİNE MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ’
Terörle mücadele bahanesi ile başka ülkelerin içişlerine karışılması ile terör örgütleri ve aşırıcı grupların kötü amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan deklarasyonda şu ifadelere de yer verildi:
‘SURİYE’DEKİ KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DİYALOGDAN BAŞKA ALTERNATİF YOK’
ŞİÖ ülkeleri deklarasyonda Suriye’deki krize yönelik egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün güvence altına alınmasına dayalı diyalog dışında başka bir alternatif çözüm yolu bulunmadığını da vurguladı.
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