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17:13 14 Haziran 2019
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    ŞİÖ’den ortak deklarasyon: Savunma sistemlerinin tek taraflı arttırılması uluslararası güvenliğe zarar veriyor

    © AFP 2019 / Vyacheslav Oseledkov
    Asya & Pasifik
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    Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkeler imzalanan ortak deklarasyonda füze savunma sistemlerinin tek taraflı olarak yaygınlaştırılmasının uluslararası güvenliğe zarar verdiğini ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırdığını belirtti. Deklarasyonda Suriye krizin çözümü için toprak bütünlüğüne diyalogdan başka bir alternatif olmadığı kaydedildi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa Battulga
    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Şi: Şanghay İşbirliği Örgütü önemli bir güç haline geldi
    Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleşen ŞİÖ 19. Liderler Zirvesi sonunda imzalanan deklarasyonda “ŞİÖ ülkeleri olarak belli ülkeler ya da gruplarca tek taraflı ve sınırsız olarak füze savunma sistemlerinin konuşlanma noktalarının arttırılmasının, uluslarası güvenliğe zarar verdiğini ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırdığını bir kez daha vurguluyoruz. Başka ülkelerin güvenlikleri pahasına, kendi güvenliğini sağlama girişimleri kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

    ‘NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYA YÖNELİK İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK’

    Deklarasyonda ŞİÖ üyeleri silahsızlanma, nükleer silahların kontrolü ve yayılmasını önleme, nükleer enerjinin barışçıl yolla kullanılması, nükleer silahların yaygınlaşmasının önlenmesi prosedürlerine yönelik bölgesel tehditlerin siyasi-diplomatik biçimde ele alınması konusunda işbirliğine devam edeceklerini ifade etti.

    Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf olan ŞİÖ üyesi ülkeler, anlaşmanın hükümlerine sıkı bir şekilde uyulması, anlaşmada belirtilen amaç ve prensiplerin kapsamlı ve dengeli bir şekilde desteklenmesi, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önmele prosedürlerinin güçlendirilmesi ve uluslararası istikrarı etkileyen tüm faktörler göz önünde bulundurularak nükleer silahsızlanma sürecinin sürdürülmesinin yanı sıra nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması konusunda eşit ve ortak çıkarlara dayalı işbirliğinin teşvik edilmesini savunduklarını da aktardı.

    Uzayın her türlü silahtan arındırılması ve barışçıl biçimde kullanılmasını öngören mevcut hukuki prosedürlerin sıkı bir şekilde uygulanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan ŞİÖ üyeleri, Birleşmiş Milletler uzmanlarının uzayda silah yarışını ve uzaya silah konuşlandırılmasını önlemeye yönelik çalışmalarını olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.

    ‘TERÖRLE MÜCADELEYE KARŞI ORTAK TATBİKATLAR SÜRECEK’

    Savunma ve güvenlik alanında işbirliğini arttıracaklarını belirten ŞİÖ üyeleri, terörle mücadele alanında ortak tatbikatlarına devam edeceklerini de bildirdi.

     ‘TERÖR BAHANESİ İLE İÇİŞLERİNE MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ’

    Terörle mücadele bahanesi ile başka ülkelerin içişlerine karışılması ile terör örgütleri ve aşırıcı grupların kötü amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan deklarasyonda şu ifadelere de yer verildi:

    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
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    “Modern uluslararası sistemin etkili ve sorumlu bir tarafı olan ŞİÖ, uluslararası ve bölgesel krizlerin çözümüne siyasi ve diplomatik yollarla müdahil olarak  barış ve güvenliğin sağlanması alanındaki katılımını arttıracak. Bu sırada eşitlik prensibi, devletlerin bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama ilkesi gözetilecek, güç kullanımı veya güç kullanımına yönelik tehditlerden kaçınılacak. Terör ve aşırıcılık eylemlerinin hiçbir açıklaması olamayacağını vurgulayan ŞİÖ üyeleri, terör ve terör ideolojisi ile mücadele alanında kapsamlı tedbirler alınmasını, terör ve aşırıcılığa katkısı olan faktörlerin tespit ve imha edilmesini önemli buluyor.”

    ‘SURİYE’DEKİ KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DİYALOGDAN BAŞKA ALTERNATİF YOK’

    ŞİÖ ülkeleri deklarasyonda Suriye’deki krize yönelik egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün güvence altına alınmasına dayalı diyalog dışında başka bir alternatif çözüm yolu bulunmadığını da vurguladı.

    Etiketler:
    Deklarasyon, açıklama, Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) 19'uncu Liderler Zirvesi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Kırgızistan
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