Türkmenistan lideri bisikletle hareket halindeyken tabancayla hedef vurdu

Türkmenistan hükümetinin Rusça yayın yapan Tarafsız Türkmenisatan internet sitesinin aktardığına göre Berdimuhammedov, gece yarısı orduya ‘savaşa hazırlıklı olması’ emrini verdi. Askeri birlikler alarma geçti. Savaş uçakları ve helikopterleri tatbikat merkezine yönlendirildi.
© Sputnik / Alexei Danichev
Tatbikat bittikten sonra Berdimuhammedov, bisiklete binerek tabancayla 3 hedefe ateş açtı. Tüm hedefler başarıyla vuruldu.
Türkmenistan lideri düzenli olarak çeşitli silahlardan atış becerilerini sergiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)