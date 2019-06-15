Kayıt
11:54 15 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Hong Kong başbakanı protestoların ardından suçluların Çin'e iadesine izin verecek yasa tasarısını askıya aldı

    © AP Photo / Vincent Yu
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Hong Kong Başbakanı Carrie Lam, 'suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıracak' yasa tasarısın hükümeti tarafından süresiz olarak askıya alındığını açıkladı. Günlerce süren dev protestoların ardından LegCO yasa tasarısının görüşmeleri askıya almıştı.

    Protesters march along a road demonstrating against a proposed extradition bill in Hong Kong, China June 12, 2019. REUTERS/Athit Perawongmetha
    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
    Çin'e iadeye karşı Hong Kong'da hükümet binaları kuşatıldı
    Hong Kong Lideri Carrie Lam, yasada yapılacak değişiklik için sunulan tasarıyı geri çekmeyi reddediyordu. Ancak yerel medyaya yansıyan haberlere göre; son günlerde danışmanları Lam’a tasarıyı askıya alma yönünde tavsiyede bulundu.

    Hong medyasına yansıyan iddialar, bizzat Carrie Lam tarafından basın toplantısıyla doğrulandı. Lam, yasa taslağının süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

    Yasanın toplumda ciddi ölçüde ayrışma yarattığını aktaran Lam, hükümet içinden “durup düşünmesi” yönünde çağrılar aldığını belirtti. 

    “Açıklama ve iletişim bakımından eksiklikler bulunduğunu itiraf etmek zorundayım” diyen Lam, “Hong Kong’un çıkarlarını akılda tutmak zorundayız” dedi.

    Carrie Lam, yasa tasarısının yasama yılı sona ermeden parlamentodan geçirilmesi yolundaki aciliyetin “muhtemelen artık var olmadığını” da sözlerine ekledi.

    YASAYA NEDEN GÜNDEME GELDİ?

    Hong Kong'da yasal konsey önünde çatışmalar yaşanırken protestoculardan biri meditasyon yapma yoluna gitti.
    © REUTERS / THOMAS PETER
    Hong Kong'da 1997 sonrasının en büyük protestosunun ardından: 'Çin'e iade yasa tasarısı yola devam edecek'
    Hong Kong Yönetimi bu yasa değişikliği teklifini spesifik bir olayın ardından gündeme getirdi. İddiaya göre; 19 yaşında Hong Kong'lu bir adam, geçen yıl şubat ayında Tayvan'da tatil yaparken 20 yaşındaki hamile kız arkadaşını öldürdü.

    Akabinde zanlı Hong Kong'a kaçtı. İki bölge arasında iade anlaşması olmadığı için de şahıs Tayvan'a sınırdışı edilemedi.

    LegCO isimli söz konusu tasarı yasalaşırsa, cinayet ve tecavüz gibi suçlarda anakara Çin ile Tayvan ve Makau yönetimleri, Hong Kong’dan suçlu ya da suçluların iadesi için talepte bulunabilecek. Talepler, topyekûn değil, vaka bazında değerlendirilerek karara bağlanacak.

    NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

    © REUTERS / Tyrone Siu
    Hong Kong'da 'suçlu iadesi yasa tasarısı' protesto edildi
    Sınırdışı yasasında yapılması planlanan değişiklikleri eleştirenler, Çin'e iade edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan, uluslararası standartlardan uzak ve muhalifleri takibat altına alan hukuk sistemi içinde haklarını aramak zorunda bırakılacağını dile getiriyor.

    Hong Kong Yönetimi ise tasarının yasal boşlukları doldurarak, kentin suçlular için güvenli bir liman olmasının önüne geçeceğini savunuyor.

    Hong Kong, Britanya tarafından Çin’e iade edildiği 1997’den bu yana en kapsamlı gösterilere sahne oluyor.

    Tasarı sıradışı şekilde, düzen yanlısı iş insanlarından, avukatlara, öğrencilerden demokrat kesimlere ve dini gruplara kadar geniş bir muhalefet tepkisine yol açmış durumda.

    Etiketler:
    Hong Kong
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bu yıl 3.'sü düzenlenen Moskova'daki Türkiye Festivali kapsamında sahne alan Mehter Takımı'nın gösterisinden bir kare.
    Mehter Takımı, Moskova’da sahne aldı
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet