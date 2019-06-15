Hong Kong başbakanı protestoların ardından suçluların Çin'e iadesine izin verecek yasa tasarısını askıya aldı

Hong medyasına yansıyan iddialar, bizzat Carrie Lam tarafından basın toplantısıyla doğrulandı. Lam, yasa taslağının süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.
Yasanın toplumda ciddi ölçüde ayrışma yarattığını aktaran Lam, hükümet içinden “durup düşünmesi” yönünde çağrılar aldığını belirtti.
“Açıklama ve iletişim bakımından eksiklikler bulunduğunu itiraf etmek zorundayım” diyen Lam, “Hong Kong’un çıkarlarını akılda tutmak zorundayız” dedi.
Carrie Lam, yasa tasarısının yasama yılı sona ermeden parlamentodan geçirilmesi yolundaki aciliyetin “muhtemelen artık var olmadığını” da sözlerine ekledi.
YASAYA NEDEN GÜNDEME GELDİ?
Akabinde zanlı Hong Kong'a kaçtı. İki bölge arasında iade anlaşması olmadığı için de şahıs Tayvan'a sınırdışı edilemedi.
LegCO isimli söz konusu tasarı yasalaşırsa, cinayet ve tecavüz gibi suçlarda anakara Çin ile Tayvan ve Makau yönetimleri, Hong Kong’dan suçlu ya da suçluların iadesi için talepte bulunabilecek. Talepler, topyekûn değil, vaka bazında değerlendirilerek karara bağlanacak.
NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Hong Kong Yönetimi ise tasarının yasal boşlukları doldurarak, kentin suçlular için güvenli bir liman olmasının önüne geçeceğini savunuyor.
Hong Kong, Britanya tarafından Çin’e iade edildiği 1997’den bu yana en kapsamlı gösterilere sahne oluyor.
Tasarı sıradışı şekilde, düzen yanlısı iş insanlarından, avukatlara, öğrencilerden demokrat kesimlere ve dini gruplara kadar geniş bir muhalefet tepkisine yol açmış durumda.
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