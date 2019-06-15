Putin ve Erdoğan Tacikistan'da başbaşa görüştü

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bu yıl Tacikistan'da düzenleniyor.

Duşanbe'de gerçekleştirilen zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Devlet liderlerine Dışişleri Bakanlarının eşlik ettiği görüşme sonrası zirvenin yapıldığı salon girişinde bir süre baş başa sohbet eden liderlerin görüşmelerinde iki ve bölgesel sorunlara değinildiği bildirildi.