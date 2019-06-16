Şi’den Putin’e: Hiçbir zaman sizin doğum gününüzdeki kadar votka içmemiştim

Rusya Devlet Başkanı Putin, Duşanbe’de bir araya geldiği Çinli mevkidaşı Şi’nin 66. doğum gününü kutlamak için şampanyayla kadeh kaldırdığı esnada 2013’te kendi doğum gününü kutladıklarını anımsattı. Putin’in doğum gününe ilişkin kendi anılarını paylaşan Şi ise, “Hiçbir zaman sizin doğum gününüzdeki kadar votka içmemiştim” dedi.

Uluslararası bir toplantı için Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bulunan Rusya lideri Vladimir Putin, görüşmeler öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 66. doğum gününü kutladı.

Daha önce 2013’te bir zirve kapsamında Endonezya’da Şi ile bir araya geldiklerinde, kendisinin doğum gününü kutladıklarını anımsatan Rusya lideri, şöyle devam etti: “Ben size göre daha avantajlıydım. Zira doğum günü kutlamamı tüm işlerimiz tamamlandıktan sonra günün sonunda yapmıştık. Şimdiyse günün başında kutlamamızı yapıyoruz. O yüzden şampanya içmekle yetineceğiz.”

Şi de Putin’in 2013’te doğum günü kutlamasına ilişkin bir anısını paylaşarak, “Sizin doğum gününüzde sanıyorum herkesten fazla votka içmiştim. Hiçbir zaman sizin doğum gününüz olduğu kadar votka içmemiştim” dedi.

Rusya’nın ulusal içkisi votka, pek çok kutlamanın olduğu gibi doğum günü kutlamalarının da vazgeçilmez unsurlarından birisi.

PUTİN’DEN Şİ’YE: SİZİN GİBİ BİR DOSTUM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM

Bu arada Şi’ye 66. yaşına girmesi nedeniyle iyi dileklerini ileten Putin, “Sizin gibi bir dostum olduğu için mutluyum” dedi.

YİNE BİR KUTU DOLUSU RUS DONDURMASI HEDİYE ETTİ

Rus lider 66. doğum günü için Şi’ye bir vazo ve bir kutu dolusu Rus dondurması hediye etmişti. Rus dondurması, Rusya liderinin Çinli mevkidaşına armağan ettiği klasik bir hediye haline geldi. Bundan üç yıl önce Putin, Şi’nin diğer pek çok Çinli gibi Rus dondurmasını çok sevdiğini öğrenmiş ve Hangzhou’da düzenlenen G20 zirvesinde mevkidaşına bir kutu Rus dondurması hediye etmişti.