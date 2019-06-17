Pakistanlı bakanın kedi kulaklarıyla olan görüntüleri sosyal medyaya yansıdı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Pakistan Bilgi Bakanı Yousufzai’nin sosyal medya ekibi, Yousafzai’nin katıldığı bir basın toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken, söz konusu uygulamanın bir özelliği olan ‘kedi kulağı filtresi’nin açık olduğunu unuttu. Bakan Yousafzai ve diğer yetkililerin kedi kulakları filtresiyle olan görüntüleri, sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti.
Oops! Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa govt live streams press conference with cat filter on. #Pakistan #CatFilter #Viral pic.twitter.com/WNGdBNcGJe— editorji (@editorji) June 15, 2019
PTI Khyber Pakhtukhwa isimli Facebook sayfasından yapılan canlı yayına ilişkin görüntüler, hatanın ardından kaldırılırken, sosyal medya kullanıcıları Yousafzai ve diğer bakanların kedi kulaklarıyla olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 14, 2019
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