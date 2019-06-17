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12:13 17 Haziran 2019
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    Yeni bir Kim Jong-un kitabı: 11 yaşındayken belinde ABD yapımı gerçek silahla gezerdi

    © REUTERS / KCNA
    Asya & Pasifik
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    Batı basınında hayatıyla ilgili çoğu hayal gücünün sınırlarını zorlayan pek çok varsayım olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile ilgili bir kitap bunlara yenilerini ekledi. Buna göre Kim, 11 yaşındayken belinde ABD yapımı 45’lik tabancayla geziyordu, 7 yaşındayken gerçek bir arabası vardı.

    Washington Post için çalışan gazeteci Anna Fifield tarafından kaleme alınan ‘Büyük varis: Kim Jong-un’un Gizli Yükselişi ve Yönetimi’ adlı kitap, Kuzey Kore lideriyle ilgili bir dizi ‘sürpriz’ iddia ortaya attı.

    ​SÜPER MARIO OYUNLARI, JAMES BOND FİLMLERİ

    Kim Jong-nam
    © REUTERS / Kyodo
    'Kuzey Kore liderinin öldürülen kardeşi CIA muhbiriydi'
    Kim Jong-un’un ‘oldukça lüks’ bir çocukluk geçirdiğini öne süren Fifield, babası Kim Jong-il’in oğlunun yeterince teknolojik alete ve oyuncağa sahip olduğu konusundan emin olmak istediğini savundu. Bu kapsamda Kim Jong-un, herhangi bir Avrupa oyuncak mağazasında bulunan Süper Mario video oyunları ya da tilt makinelerinden daha fazlasına sahip oldu. Ayrıca ses geçirmeyen özel sinema salonlarında Hollywood yapımı James Bond ve Ben-Hur gibi filmleri izleyerek büyüdü.

    MODEL UÇAK VE GEMİLERİ SEVİYORDU

    Ancak Fifield’e göre bunlar ‘buzdağının sadece görünen kısmıydı’. Biyografisine göre genç Kim, model uçak ve gemilere kafayı takmıştı, ayrıca bir arabası ve gerçek bir silahı bile vardı.

    Babasının, sadece yedi yaşında olan Kim sürebilsin diye bir otomobili modifiye ettirdiği belirtilirken; 11 yaşındayken de belinde ABD markası kısa menzilli 45’lik bir Colt tabanca ile gezdiği öne sürüldü.

    © AP Photo / Ahn Young-joon
    'Kuzey Kore lideri idam etti' denmişti: Aynı konserde alkış tutarken çekilen görüntüleri yayımlandı
    Anna Fifield ayrıca Kim’in ilk gençlik yıllarını başkent Pyongyang’ın lüks duvarları ardında veya Wonsan sahil kentinde ailesine ait sahil evinde geçirdiğini yazdı.

    BASKETBOL MAÇLARINDA KÜFÜRLÜ KONUŞUYORMUŞ

    Kim 12 yaşına geldiğinde ‘Pak Un’ sahte ismiyle İsviçre’nin Bern kentindeki bir özel okula gönderildiği; ‘Josef Pwag’ adına düzenlenmiş bir Brezilya pasaportuyla da Avrupa kıtasında seyahat ettiği iddia edildi.

    Kim’in Bern’de teyzesi ve onun eşiyle yaşadığı, çiftin Kim’in ebeveynleri gibi davrandığı aktarıldı. Çiftin daha sonra ABD’ye iltica ettiği kaydedildi.

    İsviçre’deki eğitimi boyunca Kim’in basketbola bir hayli merak saldığı, maçlar esnasında sık sık küfürlü konuştuğu iddia edildi. Yıllar sonra Kuzey Kore lideri olan Kim, ABD’li basketbol oyuncusu Dennis Rodman’la olan dostluğuyla gündeme gelmişti. Rodman, Kim’in 31’inci yaşgünü için Kuzey Kore’ye gitmişti.

    ​Fransız Devrimi, Nelson Mandela ve Martin Luther King Jr. üzerine dersler alan Kim’in İsvçre’deki gençlik yıllarında “Eğer dış dünyada yaşarsan, tümüyle sıradan biri olursun, hiç olursun” fikrini edindiği öne sürüldü.

    Fifield, “Ülkesini değiştirmek yerine, bu yıllar Kim’e kendisini, babasını ve dedesini ilaha dönüştüren sistemi sürdürmenin gerekliliğini gösterdi” fikrini savundu.

    DOĞUM TARİHİ DE TARTIŞMALI

    Hayatıyla ilgili pek çok açığa çıkmamış bilgi olan Kim Jong-un, Batı için en gizemli liderlerden biri sayılıyor. Kim’in doğum tarihi konusunda bile her kafadan farklı bir tarih çıkıyor. Kuzey Kore medyası 1982 derken, Güney Kore 1983’e ABD ise 8 Ocak 1984’e işaret ediyor.

    Etiketler:
    Silah, İsviçre, Kim Jong-un, Washington Post, Kuzey Kore
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