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23:48 20 Haziran 2019
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    100 binden fazla Güney Koreliden çocuk tecavüzcüsünün hapis cezasını 3 yıla indiren yargıcın görevden alınması talebi

    © AP Photo / Yun Dong-jin
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore'de 100 binden fazla yurttaş, bir çocuk tecavüzcüsünün hapis cezasını 3 yıla indiren yargıcın görevden alınmasını talep etti.

    Manmin Merkezi Kilisesi lideri Lee Jae-rock
    © AFP 2019 / Jung Yeon-ye
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    Sadece soyadı kamuoyuna duyurulan 'Lee' isimli bir şahıs, Kasım 2018'de evinde alkol aldıktan sonra 10 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği suçlamasıyla sekiz yıl hapse mahkum edildi.

    Bir özel dershane sahibi olan 35 yaşındaki Lee, olayın ardından çocuğun 'rızasının olduğunu' iddia ederek, kurbanın yaşının Güney Kore'deki resmi reşitlik yaşı olan 13'ten büyük olduğunu öne sürdü.

    Geçen hafta, Seul Yüksek Mahkemesi hakimi Han Kyu-hyun, Lee'nin hapis cezasını 3 yıla indirerek, karar hakkında 'delil yetersizliğini' gerekçe gösterdi.

    Kadın hakları aktivistleri ve halk, cinsel şiddet mağdurlarının korunmadığını söyleyerek kararı protesto etti.

    metrobüs
    © Fotoğraf : Twitter
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    Daha önce birçok cinsel saldırı mağdurunun avukatlığını yapan Chun Jung-ah, "Mağdur 10 yaşındaydı ve temyiz mahkemesinin ona yetişkinmiş gibi muamele ettiği görünüyor" diye konuştu.

    Perşembe günü, 115 binden fazla Güney Koreli, yargıç Han Kyu-hyun'un görevden alınması talebiyle hazırlanan dilekçenin imzacısı oldu.

    "Yargımız cinsel saldırı suçlularına karşı son derece yumuşak" denilen dilekçede, "Bu yozlaşmış dünyada onun gibi hakimler yüzünden mağdurların sessizce yaşıyor ve failler hayatlarına utanmadan devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

    Güney Kore'de 2008 yılında 8 yaşındaki bir kız çocuğu 57 yaşındaki bir adamın cinsel saldırısına uğrayarak sakat kalmıştı.

    Mahkemenin tartışmalı kararına göre olayın faili, müebbet yerine 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış, karara gerekçe olarak da failin 'sarhoş olması' gerekçe gösterilmişti.

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    © REUTERS / Joshua Roberts
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    Bunun yanı sıra konuya dair açıklamalarda bulunan avukat Chun, "Milletvekillerinin çoğu, bu konuya çok fazla dikkat etmiyor, çünkü 13 yaşındaki ve 16 yaşındakiler oy kullanamayacak" diye konuştu.

    Daha önce reşitlik yaşını 16'ya yükseltmek için bazı kanun teklifleri Ulusal Meclis'e sunulsa da hiçbiri onaylanmamıştı.

    Öte yandan mevcut skandala ilişkin savcılığın temyiz başvurusunda bulunduğu, davanın ülkenin yüksek mahkemesine taşınacağı bildirildi.

    Etiketler:
    Yüksek Mahkeme, çocuk istismarı, cinsel saldırı, Güney Kore
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