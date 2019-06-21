Kuzey Kore ile Çin’den 'bölgesel barış ve istikrar' mutabakatı

KCNA'ya göre, iki lider, karşılıklı ilişkileri geliştirmenin "bölgesel ve uluslararası alanda ciddi ve karmaşık değişikliklerin yaşandığı mevcut ortamda, Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak adına bölgesel barış ve istikrarı geliştirmeye uygun ve iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda olduğu" değerlendirmesinde bulundu.
'SİYASİ ÇÖZÜM'E DESTEK
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kim ile dün yaptığı görüşme sırasında, Kore Yarımadası'ndaki durumun ‘bölgenin huzuru ve istikrarı ile ilgili olduğunu’ belirterek, ülkesinin, Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların yok edilmesinin sağlanmasında ‘siyasi çözüm’ bulma sürecini desteklediğini ifade etmişti.
Ülkesinin bir yıldan fazla süre boyunca, yarımadayla ilgili durumu tırmandırmamak için ‘birçok olumlu önlemler’ aldığını ancak ‘ilgili taraftan aktif karşılık’ göremediğini vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim, "Kuzey Kore sabırlı kalmayı tercih ediyor ancak ilgili tarafın her iki tarafın makul kaygılarını dikkate alan çözüm planlarını keşfetmek için Kuzey Kore ile orta noktada buluşmasını umuyor" ifadesine yer vermişti.
14 YIL SONRA GELEN ZİYARETTE AMAÇ İLİŞKİLERİ ONARMAK
Kuzey Kore Lideri Kim'in davetiyle ülkeye giden Şi, 2005'ten bu yana Kuzey Kore'ye devlet başkanı sıfatıyla ziyarette bulunan ilk Çin lideri oldu.
İki ülke ilişkileri, Çin'in Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetlerinden ötürü uyguladığı bazı yaptırımları desteklemesi üzerine gerilmişti.
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