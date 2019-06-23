ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e 'çok güzel içerikli' mektup

Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedildi.
Trump'ın cesaretini takdirle karşılayan Kim, mektubun içeriği üzerinde düşüneceğini söyledi.
Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamıştı.
#BREAKING— NK NEWS (@nknewsorg) 22 Haziran 2019
Rodong Sinmun: Kim Jong Un received a personal letter from Trump.
After reading the letter, Kim “said with satisfaction that the letter is of excellent content.”
More soon @nknewsorg pic.twitter.com/APNJvhU6H6
TRUMP'TAN TIME MUHABİRİNE: O MEKTUBUN FOTOĞRAFINI KULLANIRSAN HAPSE GİREBİLİRSİN
Bu arada Trump ve Time dergisi gazetecilerinden biri arasında Kim mektubu üzerinden bir tartışma yaşandı.
Beyaz Saray’da pazartesi yapılan röportajda Trump, muhabirlere Kim’in yolladığı bir mektubu gösterdi. Trump, “Alın size bir mektup, size bu mektubu göstereceğim. Kim Jong-un yazdı. Bana dün teslim edildi. Elden” dedi. Bu noktada Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders gazetecilerine mektubun fotoğrafını çekemeyecekleri konusunda uyardı.
Gazeteci de “Özür dilerim Sayın Başkan. Beni hapse atmakla mı tehdit ediyorsunuz?” diye sordu.
Trump ise şu yanıtı verdi: “Sana olacakları söylüyorum. Mektuba off the record olarak bakabileceğini söylemiştim. Kameranınızı çıkarıp fotoğrafını çekebileceğiniz anlamına gelmiyor, tamam mı? O yüzden umarım fotoğrafını çekmemişsinizdir.”
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