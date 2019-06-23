Çin Büyükelçiliği'nden Nurmuhammed Tohti'nin ölümü ile alakalı açıklama

Çin Büyükelçiliği, sosyal medyada tartışmalara konu olan Uygur Türklerinden emekli öğretmen Nurmuhammed Tohti'nin vefatı hakkında bir açıklama yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Son günlerde Türk basınında yer alan Nurmuhammed Tohti ile ilgili haberler gerçek dışıdır.

Aldığım bilgilere göre Tohti Çin Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Hotan Öğretmen İhtisas Okulu'ndan emekli öğretmendi. Kendisi 20 yıldır kalp hastalığı ile mücadele etmekteydi. Uzun süre hastanede tedavi görmüş ve evinde dinlenmiştir.

Tam olarak kişisel özgürlüklere sahipti.

31 Mayıs 2019 akşamı evinde kalp krizi geçirmiş, ailesi 120 acil yardım hattını arayarak, onu Hotan Hastanesi'ne yetiştirmeye çalışmış, fakat yoldayken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Gerçek budur."