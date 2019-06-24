Japonya'daki hayvanat bahçesinde 'aslan yakalama tatbikatı' yapıldı

Japonya’da bulunan Tobe hayvanat bahçesinde bir görevlinin aslan kostümü giymesi, diğer görevlilerin ise onu yakalamaya çalışmasıyla gerçekleştirilen 'aslan yakalama tatbikatı' videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Japonya'nın Ehime şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilen tatbikatta gerçek bir aslan yerine aslan kostümü giymiş bir hayvanat bahçesi görevlisinin yer aldığı görüldü.

Kostüm giyen görevli, hayvanat bahçesinde sağa sola kaçışırken, diğer görevliler ise hava tüfeği ve ağ kullanarak onu yakalamaya çalıştı.

Görüntülerde, hayvanat bahçesindeki aslanların tatbikatı izlemesi dikkat çekti.

Tatbikat, her yıl başka hayvan kostümüyle düzenleniyor.

Tobe Zoo in Aichi conducted a lion escape drill today.



Note the expression on the actual lions faces.

pic.twitter.com/azuJYQhLCw — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) June 22, 2019

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