Japonya'daki hayvanat bahçesinde 'aslan yakalama tatbikatı' yapıldı

Japonya'nın Ehime şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilen tatbikatta gerçek bir aslan yerine aslan kostümü giymiş bir hayvanat bahçesi görevlisinin yer aldığı görüldü.
© AFP 2019 / ALBERTO PIZZOLI
Kostüm giyen görevli, hayvanat bahçesinde sağa sola kaçışırken, diğer görevliler ise hava tüfeği ve ağ kullanarak onu yakalamaya çalıştı.
Görüntülerde, hayvanat bahçesindeki aslanların tatbikatı izlemesi dikkat çekti.
Tatbikat, her yıl başka hayvan kostümüyle düzenleniyor.
Tobe Zoo in Aichi conducted a lion escape drill today.— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) June 22, 2019
Note the expression on the actual lions faces.
pic.twitter.com/azuJYQhLCw
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