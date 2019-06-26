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16:59 26 Haziran 2019
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    Hindu tanrısına dua etmeye zorlanarak saatlerce işkence gören Müslüman gencin ölümü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

    © AP Photo / Manish Swarup
    Asya & Pasifik
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    Müslüman bir gencin Hindu tanrısına şükretmeye zorlanarak saatlerce işkence görmesinin ardından yaşamını yitirmesi Hindistan’da infial yarattı.

    Jarkand eyaletinde Cumartesi günü yaşanan olayda 24 yaşındaki Tabrez Ansari’nin bir soygun sırasında halk tarafından yakalandığı iddia ediliyor.

    Sosyal medyada yayılan 10 dakikalık videoda, bir direğe bağlanan Ansari’nin en az 12 kişi tarafından sopalarla dövüldüğü görülüyor.

    ​Adını açıklaması için zorlanan Ansari’den daha sonra, son zamanlarda milliyetçi hareketlerle ilişkilendirilen Hindu tanrısı Rama’ya şükretmesi isteniyor. Olayı izleyen insanların güldüğü duyulurken, çocukların da yaşananlara tanıklık ettiği görülüyor. Ansari’nin polise teslim edilmeden önce tam 12 saat boyunca işkence gördüğü belirtiliyor.

    Hindu ritüelleri - hinduizm festivali
    © AFP 2019 / NOAH SEELAM
    Hindistan'da Müslüman aile, oğullarının katili bulunur umuduyla Hinduizm'e geçti
    Ansari, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

    2 POLİS AÇIĞA ALINDI, DOKTOR SORUŞTURULUYOR

    Videonun da yayılmasıyla olay ülke çapında infial yaratırken polis 11 kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında linçe dair videoyu paylaşan kişinin de olduğu belirtildi.

    Öte yandan olayla ilgili ihmal iddiaları da tepki çekti. Olayı üslerine bildirmekte geç kalan iki polis görevden uzaklaştırıldı. Ansari'nin ilk tedavisini yapan ancak ciddi bir sorunu olmadığını söyleyen doktorla ilgili de soruşturma başlatıldı.

    MUHALEFET, İKTİDARI SORUMLU TUTTU

    Hindistan-İnek
    © REUTERS / Rajesh Kumar Singh
    Hindistan'da bir Müslüman, inek yüzünden linç edildi
    Yaşananlar Hindistan çapında büyük tepki çekti. Siyasiler de duruma tepki gösterdi.

    Muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (People’s Democratic Party) lideri Mehbooba Muft, yaşananlardan iktidardaki Hindistan Halk Partisi'ni (Bharatiya Janata Party-BJP) sorumlu tuttu. Muft, BJP'nin aşırı sağ Hindu milliyetçileri cesaretlendirdiğini belirtti.

    Hindistan Ulusal Kongresi'nden Ghulam Nabi Azad da, bu tarz 'cezalandırma eylemlerine' girişilmesinde devletin de meylinin olduğunu söyledi.

    MODI: ÜZGÜNÜM

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Modi, “Jarkand eyaletinde yaşanan linç bana acı verdi. Suçlulara en sert yanıt verilmeli” ifadelerini kullandı.

    Modi, Müslümanları hedef alan Hindu şiddet eylemlerine karşı sesini fazla yükseltmemekle suçlanıyor.

    Etiketler:
    Milliyetçi, işkence, Tabrez Ansari, Linç, Narendra Modi, Müslüman, Hindu, Jarkand, Hindistan
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