Hindu tanrısına dua etmeye zorlanarak saatlerce işkence gören Müslüman gencin ölümü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Jarkand eyaletinde Cumartesi günü yaşanan olayda 24 yaşındaki Tabrez Ansari’nin bir soygun sırasında halk tarafından yakalandığı iddia ediliyor.

Sosyal medyada yayılan 10 dakikalık videoda, bir direğe bağlanan Ansari’nin en az 12 kişi tarafından sopalarla dövüldüğü görülüyor.

Is this the New Jharkhand and New India that are being talked of? Watch Tabrez Ansari being forced to chant Jai Shri Ram and Jai Hanuman. #MobLynching pic.twitter.com/6fxHL8Mxpz — Alfisha Shaik (@shaik_alfisha) 25 Haziran 2019

​Adını açıklaması için zorlanan Ansari’den daha sonra, son zamanlarda milliyetçi hareketlerle ilişkilendirilen Hindu tanrısı Rama’ya şükretmesi isteniyor. Olayı izleyen insanların güldüğü duyulurken, çocukların da yaşananlara tanıklık ettiği görülüyor. Ansari’nin polise teslim edilmeden önce tam 12 saat boyunca işkence gördüğü belirtiliyor.

Ansari, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2 POLİS AÇIĞA ALINDI, DOKTOR SORUŞTURULUYOR

Videonun da yayılmasıyla olay ülke çapında infial yaratırken polis 11 kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında linçe dair videoyu paylaşan kişinin de olduğu belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili ihmal iddiaları da tepki çekti. Olayı üslerine bildirmekte geç kalan iki polis görevden uzaklaştırıldı. Ansari'nin ilk tedavisini yapan ancak ciddi bir sorunu olmadığını söyleyen doktorla ilgili de soruşturma başlatıldı.

MUHALEFET, İKTİDARI SORUMLU TUTTU

Yaşananlar Hindistan çapında büyük tepki çekti. Siyasiler de duruma tepki gösterdi.

Muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (People’s Democratic Party) lideri Mehbooba Muft, yaşananlardan iktidardaki Hindistan Halk Partisi'ni (Bharatiya Janata Party-BJP) sorumlu tuttu. Muft, BJP'nin aşırı sağ Hindu milliyetçileri cesaretlendirdiğini belirtti.

Hindistan Ulusal Kongresi'nden Ghulam Nabi Azad da, bu tarz 'cezalandırma eylemlerine' girişilmesinde devletin de meylinin olduğunu söyledi.

MODI: ÜZGÜNÜM

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Modi, “Jarkand eyaletinde yaşanan linç bana acı verdi. Suçlulara en sert yanıt verilmeli” ifadelerini kullandı.

Modi, Müslümanları hedef alan Hindu şiddet eylemlerine karşı sesini fazla yükseltmemekle suçlanıyor.