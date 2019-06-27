Erdoğan: Japonya'daki 80 kadın üniversitesini inceleyerek Türkiye'de de bunun adımını atacağız

G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora verildi. Erdoğan, Japonya'daki 80 kadın üniversitesini incelemesi için Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi'ne görev vereceğini belirterek, "Ülkemde de bunun adımını atacağız" dedi.