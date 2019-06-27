Dalay Lama: Halefim kadın olursa çekici olmalı, yoksa insanlar yüzüne bakmak istemezler

Tibetli manevi lider Dalay Lama, BBC'ye verdiği röportajda ABD Başkanı donald Trump'ın ahlaki ilkelerden yoksun olduğunu söyledi. Dalay Lama ayrıca, halefinin 'çekici' olması gerektiğini, aksi takdirde insanların yeni Dalay Lama'nın yüzüne bakmak istemeyeceğini iddia etti.

Tibetli manevi lider Dalay Lama, BBC'ye verdiği röportajda çeşitli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı donald Trump'ın ahlaki ilkelerden yoksun olduğunu söyleyen Dalay Lama ABD Başkanı ile ilgili düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

"Bir gün başka, diğer gün başka bir şey söylüyor. Ahlaki ilkelerden yoksunluk olduğunu düşünüyorum. Başkan olduğunda 'Önce ABD' düşüncesini ortaya koydu, bu yanlıştır. Amerika, onlar küresel çapta sorumluluk almalı."

Avrupa Birliği (AB) destekçisi olduğunu da belirten ruhani lider, İngiltere'nin AB'nin bir parçası olarak kalmasını istediğini söyledi ve 'Avrupa'nın müslüman ya da Afrikalı olduğunu görmek istemediğini' açıkladı. AB'ye hayran olduğunu belirten Dalay Lama, İngiltere'nin Brexit sürecinden göçmen sorununa kadar çeşitli alanlardaki görüşlerini dile getirdi.

'HEDEF, GÖÇMENLERİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAMAK OLMALI'

BBC'den Rajini Vaidyanathan'a verdiği röportajda Dalay Lama, göçmenlerle ilgili olarak "Hedef, göçmenlerin ülkelerine dönmelerine ve ülkelerini yeniden inşa etmelerine yardım etmek olmalıdır. Pratik olmalısın. Herkesin gelmesi imkansız" ifadelerini kullandı ve göçmenlerin eğitimden geçirilmesi gerektiğini savundu.

'AVRUPA AVRUPALILARDA KALMALI'

Ancak, Dalay Lama aynı zamanda 'sınırlı sayıda' göçmenin AB sınırları içerisinde tutulması görüşünde:

"Avrupa birden Müslüman ya da Afrika ülkesine dönüşür mü? İmkansız. Avrupa Avrupalılarda kalmalı."

Dalay Lama'ya ayrıca, 2015 yılında 'kadın halef' konusunda yaptığı yorum hatırlatıldı. Yerine geçecek kişinin 'kadın olursa çekici olması gerektiğini, aksi takdirde işe yaramayacağını' söyleyen Tibetli dini lider, kendisine bu yorumu hatırlatıldığında güldü ve söz konusu ifadelerinin 'kadınları neden kızdırdığını anlamadığını' belirtti.

'ÇEKİCİ OLMAZSA İNSANLAR YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEMEZ'

Dalay Lama, "Eğer bir kadın Dalay Lama gelirse çekici olmalı. Aksi takdirde insanlar onun yüzünü görmek istemez" dedi.

Tibet'e dönme umudunu hala yitirmediğini söyleyen Dalay Lama, Çinli yetkililerle de temas halinde olduğunu söyledi ve Çinlilerin 'düşüncelerini değiştirmekte olduklarını' açıkladı.