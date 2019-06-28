Çin ile Güney Kore liderleri G-20 Zirvesi öncesi bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e, Kuzey Kore'nin nükleer silahların yok edilmesi ve Koreler arası uzlaşı ve iş birliğinin sürmesi konusundaki isteğinin değişmediğini iletti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e, Kuzey Korelideri Kim Jong-un'un nükleer silahların yok edilmesi ve Koreler arası uzlaşı konusundaki kararlılığının değişmediğini aktardığı bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Japonya'nın Osaka kentindeki G-20 Zirvesi öncesinde bir araya geldiği Moon'u, geçen hafta gerçekleştirdiği Pyongyang ziyaretinin sonuçları hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung'a göre Şi, Kuzey Kore'nin, 'yeni bir stratejik (politika) çizgisine' uygun olarak ekonomik kalkınma ve halkın daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için çaba gösterirken, 'dış şartlarda iyileşme' umduğunu belirtti.

Şi, Moon'a, Kim'in meseleleri diyalog yoluyla çözmek ve erken bir tarihte 'makul bir yöntem' bulunması için sabırlı davranmayı sürdürmek istediğini aktardı.

Kuzey Kore'nin, Koreler arası iş birliği ve uzlaşıyı, diyaloğu canlı tutarak sürdürme niyetini ifade eden Şi, Kim'in nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin isteğinin değişmediğini dile getirdi.

Şi'nin, ayrıca Moon'a, Çin'in Kore Yarımadası'ndaki varlığına karşı çıktığı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi konusunun çözümünü talep ettiği, Moon'un da bu durumun, nükleer silahların yok edilmesiyle bağlantılı bir konu olduğunu söylediği ifade edildi.